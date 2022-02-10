通緝犯每晚虔誠燒香求平安 這次拜完轉身秒遇警

高雄市美濃區一名楊姓男子因多次酒駕遭地檢署通緝，騎腳踏車到常去的美濃西門大橋旁「南無阿彌陀佛」石碑燒香求平安時，正巧遇到巡邏員警，警方眼尖發現楊男是通緝犯，依法解送橋頭地檢署歸案。

據了解，楊男（53歲）曾因多次酒駕紀錄，上月被通緝後怕被抓，從機車改騎腳踏車，且平時居無定所、四處躲藏，但每天會固定到美濃區西門大橋旁邊刻有「南無阿彌陀佛」的石碑及附近的土地公廟燒香拜拜，沒想到本月7日晚間9點剛點完香，一轉頭就看到旗山警分局的巡邏員警。

楊男看到員警神情緊張，急忙牽著腳踏車要走，但員警越看越眼熟，當場認出楊男是通緝犯，並在楊男身上聞出酒味，楊男看到員警靠近，一臉防備說了句「做什麼」警方指出楊男已遭通緝，楊男才支支吾吾表示，就是怕被抓才改騎腳踏車，他每天晚上7、8點左右都會來拜拜，石碑前的祭祀用品全是他準備的。