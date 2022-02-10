藝人「小亮哥」舅子涉詐250萬元 還錢判緩刑

藝人「小亮哥」小舅子林俊名所經營的遊戲公司藉口投資AKB48偶像咖啡廳等周邊代言商品，對外借款250萬元，事後被訴詐欺，台北地方法院審理，考量林已將款項全部清償，判林有期徒刑2年，緩刑4年。可上訴。

全案被告包括林俊名、「小亮哥」、「小亮哥」的妻子林姿佑3人，檢方2020依詐欺罪起訴林俊名，但認定「小亮哥」、林姿佑夫妻並不知情、且無犯意聯絡，處分2人不起訴。

本案源於香港「老行家」代理商周書正、吳姓金主提告，指林俊名打著「小亮哥」的名號宣傳自家的「优戲數位娛樂」公司，周、吳各投資及借款150萬元、100萬元，引發訴訟。