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新竹男9年欠繳121筆交通罰鍰 怕扣薪嚇到26萬元全付清
新竹1名30歲男子9年前因超速、闖紅燈等違規遭註銷駕照，但多年來持續無照駕駛，甚至曾在吸毒後騎車上路，被監理所裁處9萬元罰鍰，但男子依舊故我，9年來積欠121筆交通罰鍰共26萬餘元。行政執行署新竹分署持續追查、催繳，發現男子開始上班有薪資債權，隨即發出扣押命令，每月將扣薪3分之1，男子才嚇得立刻繳清26萬元。
行政執行署新竹分署指出，該男2013年8月先因闖紅燈、超速甚至蛇行等連續違規遭取締後註銷駕照後，仍執意續為無照駕駛等交通違規，甚至曾毒駕上路，加上未繳停車費、ETC通行費96件，金額從300元到9萬元不等，罰鍰總金額超過26萬餘元。
因男子收到罰單後都拒繳，監理單位陸續移送強制執行。新竹分署自2013年受理後即進行多次催繳，但男子仍置之不理， 新竹分署再調查該男子名下財產，但仍無所獲，只能暫時核發債權憑證結案，不過，執行人員鍥而不捨，終於追出男子有薪資債權。
新竹分署指出，在發現該名男子開始上班，並有薪資債權後，隨即發出扣押命令，表示將每月扣押薪水3分之1，果然讓男子意識到嚴重性，立馬繳清所有罰款後撤銷扣薪命令。新竹分署並強調針對惡意欠繳的義務人將採取強力執行措施，且不輕易鬆手。
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