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不滿遠航被交通部廢照 張綱維敗訴直呼「太扯了」
遠東航空不滿民用航空運輸業許可證遭撤銷，提起行政訴訟，董事長張綱維還強調若不同意復飛，他要另外提起民事求償訴訟，要求國家賠償51億元。台北高等行政法院今天上午10點30分宣判，判他敗訴，可上訴。張綱維受訪直呼，「太離譜了！」
張綱維今親自到庭聽判，張綱維首訪直呼，「判決太扯了！太離譜了啦！」偽造事實宣判，明顯受到外力介入，我想這個路人皆知。他說，法庭形容虛設，法院已經失去了公正力，我們會繼續努力，我們會上訴，謝謝大家。
遠航於2019年12月12日向民航局提出，隔日起暫停所有航線營運，民航局認定遠航無預警停飛違反民航法，報請交通部廢止遠航民用航空運輸業許可證，交通部在2020年1月31日同意，民航局也裁罰遠航300萬元。
遠航董事長張綱維提起訴願，交通部訴願審議委員會認定撤照權限是交通部，不是民航局，決議撤銷處分，交通部後來補正程序仍對遠航撤照，張綱維不服，提起行政訴訟。一審今上午宣判，判決原告之訴駁回。判決理由尚未出爐。
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