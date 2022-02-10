快訊

恐嚇信模樣曝光！ 李貴敏：勿把執政黨施政無能推在野黨

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南警涉盜賣個資慘遭免職 檢方擴大追查有無共犯

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南地檢署偵辦原歸仁分局曾姓員警涉盜賣個資案，檢方清查後發現曾自去年8月間起，為翁姓當舖業者查詢流當車或權利車的車籍與車行紀錄，並向翁收取賄賂約2萬5000元，訊後認兩人涉貪汙治罪條例及有串證之虞，向法院聲押禁見獲准。惟依相關事證疑有其他員警牽涉其間，檢方表示，將會持續擴大追查。

案發後，台南市警局當天隨即依警察人員人事條例第29條規定迅速予以停職，並依公務人員考績法規定予以一次記二大過免職處分嚴懲。

檢方指出，歸仁警分局去年9月間進行內部定期資安稽核時，發現該分局交通分隊曾姓員警查詢電腦系統資料異常，報請檢察官錢鴻明指揮偵辦，專案小組昨天傳訊包括曾等3警及翁姓業者共7名被告與證人到案，檢察官訊問後，除曾、翁聲請羈押禁見獲准外，其餘2警與3名證人均請回。

然而，台南地院召開羈押庭，經法官訊問後，認依卷內事證，本案尚有其餘員警涉案，且另有其他共犯涉入其中，惟該共犯並未到案，且在通緝中。

同時，院方認本案事涉員警風紀，廣大公眾的隱私權，且依卷內事證看來，尚有其他員警涉案，且牽涉的範圍如何，仍有待檢警深入調查。

台南地檢署清查後發現曾姓員警自去年8月間起，為翁姓當鋪業者查詢流當車或權利車的車籍與車行紀錄，並向翁收取賄賂約2萬5000元，經法院裁押禁見。圖／本報資料照
台南地檢署清查後發現曾姓員警自去年8月間起，為翁姓當鋪業者查詢流當車或權利車的車籍與車行紀錄，並向翁收取賄賂約2萬5000元，經法院裁押禁見。圖／本報資料照

台南 檢察官 警察

延伸閱讀

台南員警涉盜賣個資遭收押禁見 警局記二大過免職

台南員警涉盜賣個資 與徵信業者遭法院裁押禁見

台南3員警涉盜賣個資 1員警、1業者遭檢方聲押

台南員警涉盜賣個資 檢方兵分多路搜索

相關新聞

不滿遠航被交通部廢照 張綱維敗訴直呼「太扯了」

遠東航空不滿民用航空運輸業許可證遭撤銷，提起行政訴訟，董事長張綱維還強調若不同意復飛，他要另外提起民事求償訴訟，要求國家...

不只馬英九辦公室 立委李貴敏也收到「逆我死」恐嚇信

前總統馬英九辦公室昨收到恐嚇信，內容寫道「勿阻香港手足前往台灣！逆我者死」並附有2張香港冥紙，台北市警方今證實，國民黨籍...

藝人「小亮哥」舅子涉詐250萬元 還錢判緩刑

藝人「小亮哥」小舅子林俊名所經營的遊戲公司藉口投資AKB48偶像咖啡廳等周邊代言商品，對外借款250萬元，事後被訴詐欺，...

大佳河濱公園玩遙控飛機挨罰30萬 他打官司抗罰輸了！

陳姓男子前年在台北市大佳河濱公園玩遙控飛機，被航警查處後，民航局依違反民用航空法裁罰30萬元，陳不服提行政訴訟，稱自己留...

更衣室有針孔！劉雨柔遭健身房老闆偷拍怒求償100萬元

台北市「Tick-Tock Studio」健身房負責人陳作彤被控在更衣室安裝針孔攝影機偷拍，女藝人劉雨柔是受害者之一，一...

通緝犯每晚虔誠燒香求平安 這次拜完轉身秒遇警

高雄市美濃區一名楊姓男子因多次酒駕遭地檢署通緝，騎腳踏車到常去的美濃西門大橋旁「南無阿彌陀佛」石碑燒香求平安時，正巧遇到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。