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台南警涉盜賣個資慘遭免職 檢方擴大追查有無共犯
台南地檢署偵辦原歸仁分局曾姓員警涉盜賣個資案，檢方清查後發現曾自去年8月間起，為翁姓當舖業者查詢流當車或權利車的車籍與車行紀錄，並向翁收取賄賂約2萬5000元，訊後認兩人涉貪汙治罪條例及有串證之虞，向法院聲押禁見獲准。惟依相關事證疑有其他員警牽涉其間，檢方表示，將會持續擴大追查。
案發後，台南市警局當天隨即依警察人員人事條例第29條規定迅速予以停職，並依公務人員考績法規定予以一次記二大過免職處分嚴懲。
檢方指出，歸仁警分局去年9月間進行內部定期資安稽核時，發現該分局交通分隊曾姓員警查詢電腦系統資料異常，報請檢察官錢鴻明指揮偵辦，專案小組昨天傳訊包括曾等3警及翁姓業者共7名被告與證人到案，檢察官訊問後，除曾、翁聲請羈押禁見獲准外，其餘2警與3名證人均請回。
然而，台南地院召開羈押庭，經法官訊問後，認依卷內事證，本案尚有其餘員警涉案，且另有其他共犯涉入其中，惟該共犯並未到案，且在通緝中。
同時，院方認本案事涉員警風紀，廣大公眾的隱私權，且依卷內事證看來，尚有其他員警涉案，且牽涉的範圍如何，仍有待檢警深入調查。
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