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車禍拿錢和解卻沒依約撤告 法院直接判肇事女駕駛免刑
桃園陳姓女子開車撞傷騎機車的王姓男子一家3口，陳犯後自首、坦承，審理中也和王等全數和解並賠償完畢，未料王卻沒依條件撤告，法院多次電話、發函詢問王男一家也沒下文；法院認為，若因此陳女仍要受法律追訴有失公平，也恐損司法公信，因此直接判處陳女免刑，可上訴。
檢警調查，陳女（34歲）2020年7月7日晚上開車經蘆竹區大興路段，因提前貿然左轉，和後方王姓機車騎士碰撞，車上載的妻子、女兒同時倒地，3人都受有擦挫傷、燙傷，陳犯後留在現場向警方自首，檢方以陳明顯有過失，偵結依過失傷害罪嫌將她向法院聲請簡易判決處刑。
法院審酌，陳女事發時留在現場，在警察未發覺前就主動自首自己肇事，應依刑法第62條予以減刑，另陳女在偵審過程均坦承，審理中也已經和被害人達成和解、履行完和解條件等，認為她態度良好。
法院也考量，過失傷害是告訴乃論之罪，陳既已和被害3人都和解賠償完畢，但經多次電話、發函催問，王男一家3人都沒有依原調解條件撤回告訴。
法院認為，如果因為這樣陳女仍要受到追訴，恐有失公平，且和一般國民之法感情不符，也會讓司法公信力有失昭信，斟酌相關情形等，認為就算再用刑法第59條情堪憫恕幫陳女減刑，仍猶嫌過重，因此最後依刑法第62條，判處陳女免刑。
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