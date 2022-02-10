不滿遠航被交通部廢照 張綱維提行政訴訟敗訴

遠東航空不滿民用航空運輸業許可證遭撤銷，提起行政訴訟，董事長張綱維還強調若不同意復飛，他要另外提起民事求償訴訟，要求國家賠償51億元。台北高等行政法院今天上午10點30分宣判，判他敗訴，可上訴。判決理由尚未出爐。

遠航於2019年12月12日向民航局提出，隔日起暫停所有航線營運，民航局認定遠航無預警停飛違反民航法，報請交通部廢止遠航民用航空運輸業許可證，交通部在2020年1月31日同意，民航局也裁罰遠航300萬元。

遠航董事長張綱維提起訴願，交通部訴願審議委員會認定撤照權限是交通部，不是民航局，決議撤銷處分，交通部後來補正程序仍對遠航撤照，張綱維不服，提起行政訴訟。一審今上午宣判，判決原告之訴駁回。

至於刑事部分，張綱維被控侵占遠航公司13億多元，並藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司逾22億元本息移轉給遠航等，台北地檢署2020年7月依違反證交法、民用航空法等罪起訴張綱維，並求處重刑，案件移審，由北院審理。

張綱維於檢察官偵查中羈押禁見，移審仍羈押，台北地院兩度裁定張綱維自籌8000萬元現金、搭配律師2000萬元書面保證停止羈押，張都無法順利辦保。法院於2021年2月24日裁定仍維持張必須自籌8000萬元。