不只馬英九辦公室 立委李貴敏也收到「逆我死」恐嚇信

國民黨籍立委李貴敏。記者蘇健忠／攝影

前總統馬英九辦公室昨收到恐嚇信，內容寫道「勿阻香港手足前往台灣！逆我者死」並附有2張香港冥紙，台北市警方今證實，國民黨籍立委李貴敏辦公室在同一時間也收到2封內容相同的恐嚇信，正積極偵辦當中。

據悉，前總統馬英九位於台北市內湖區的辦公室昨天下午2時許接獲署名「何歡喜團隊」的信件，封面貼有香港郵票及郵戳，內容寫道「警告！國民黨小心說話！勿阻香港手足前往台灣！逆我者死、光復香港、時代革命」，並附有2張香港冥紙，警方介入後在信件上採獲2枚指紋。

警方證實，立委李貴敏位於中正區的辦公室在同一時間也收到2封完全一模一樣的恐嚇信，員警又採出5枚指紋，後續會將目前採集到的7枚指紋送往鑑識中心進行比對，同時追查信件來源。