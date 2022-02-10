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台南分署春節後2月15日首拍 賓士、勞力士1元起標

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

好康又來了！行政執行署台南分署春節後第一檔拍賣會，訂下周二（15日）下午4時起，在中庭廣場舉辦動產拍賣會。2013年VOLVO V60 下殺5折起，2004年賓士E320 、勞力士手錶統統1元起標，民眾想撿便宜，可別錯過了。

台南分署指出，這次拍賣物品有2013年VOLVO V60、2004年賓士E320、三菱COLT PLUS、三菱廂型車、中華自用小客貨車、福斯汽車、中華汽車、國瑞汽車等汽車、堆高機、機械設備、光陽及三陽機車、勞力士手表、雙門烘乾機等。

其中，拍賣活動比較吸晴的物件為2013年VOLVO V60，該車輛滯欠牌照稅1萬2914元、燃料費3708元、交通罰鍰1萬1900元，合計2萬8522元，由於欠稅費少且年份較新，第1次拍賣時引起4組應買人激烈喊價，但因買家所出最高價未達底價而流標，本次第2次拍賣應買人最低5折，就有機會將VOLVO V60開回家。

另2004年份賓士E320，該車輛3199CC，滯欠牌照稅3萬2453元、燃料費8640元及罰鍰900元，合計4萬1993元，第一輪拍賣有民眾喊價到3萬元，但經移送機關代理人認為太便宜，反對拍定而流標，這次是第2輪第一次拍賣，同樣不訂底價1元起標。

台南分署為方便民眾觀覽拍賣物，已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

台南分署指出，2004年份賓士E320，3199CC，滯欠牌照稅3萬2453元、燃料費8640元及罰鍰900元，合計4萬1993元，不訂底價1元起標。記者邵心杰／翻攝
台南分署指出，2004年份賓士E320，3199CC，滯欠牌照稅3萬2453元、燃料費8640元及罰鍰900元，合計4萬1993元，不訂底價1元起標。記者邵心杰／翻攝
2013年VOLVO V60欠稅費少且年份較新，第1次拍賣時引起4組應買人激烈喊價，但因買家所出最高價未達底價而流標。記者邵心杰／翻攝
2013年VOLVO V60欠稅費少且年份較新，第1次拍賣時引起4組應買人激烈喊價，但因買家所出最高價未達底價而流標。記者邵心杰／翻攝
這次台南分署拍賣物品轎車及機車外，還有勞力士手表、雙門烘乾機等。記者邵心杰／翻攝
這次台南分署拍賣物品轎車及機車外，還有勞力士手表、雙門烘乾機等。記者邵心杰／翻攝

台南 拍賣會 三菱

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