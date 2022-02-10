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大佳河濱公園玩遙控飛機挨罰30萬 他打官司抗罰輸了！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

陳姓男子前年在台北市大佳河濱公園玩遙控飛機，被航警查處後，民航局依違反民用航空法裁罰30萬元，陳不服提行政訴訟，稱自己留學歸國，不知道當地是禁航區，但台北地方法院認為陳說法無理由，判陳敗訴，仍要罰30萬元，可上訴。

陳主張，自己2020年3月8日下午3時許在大佳河濱公園施放遙控飛機，卻被民航局人員會同警方當場取締，並強行帶走，他在完全不知道任何狀況下，被強押帶離現場製作筆錄，才知道河濱公園是禁航區，也才了解事情嚴重性，他對巨額罰款感到錯愕。

陳指出，他小學時就出國留學，直到2003年才回國，不熟悉台灣道路，大多居住在桃園，因此不知道大佳河濱公園是禁航區；另他只是一般民眾，不是專業玩家，飛機也只是一般的遙控玩具，不具導航、影像功能，民航局應先口頭驅離、警告，而非直接裁罰，請求法院撤銷處分。

民航局表示，航空站四周一定範圍內禁止施放遙控無人機，禁航區範圍早已公告周知，並行之有年，網站、新聞也不乏禁航區的介紹資訊，認為陳的主張沒有理由。

法院認為，航空站或飛行場四周一定範圍內屬禁航區，政令宣導、新聞媒體或電視電影都有傳播類似訊息，應為一般人所知悉；另大佳河濱公園與松山機場距離近，飛機起降聲息可聞，縱使非台北本地居民，也可以知道位處航空站的周邊。

判決指出，陳違反民用航空法行為明確，民航局依法開罰最低30萬元金額，屬於合法適當的處分，因此判陳敗訴。

圖為遙控飛機示意圖，與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
圖為遙控飛機示意圖，與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

民航局 大佳河濱公園 松山機場

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