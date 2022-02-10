朝警車丟油瓶涉侮辱公署 法院改依強暴妨害公務判他刑

桃園黃姓男子多次竊盜被逮懷恨員警自認被欺負，竟朝中壢分局1輛巡邏車丟針車油，造成油漬汙穢車身、後照鏡，檢方依侮辱公署罪嫌聲請簡判，但法院認為，警車非公署本身，黃丟針車油造成警方處理延遲公務，應屬施以不法腕力，變更起訴法條改依強暴妨害公務判他拘役50日，可上訴。

檢警調查，黃男（48歲）2020年10月14日早上8點多，見大馬路上有1輛中壢分局的警車在車陣中等紅燈，竟拿隨身的1罐針車油丟擲，砸中警車車身、後照鏡並沾染油漬，當下還引起旁人側目，警方依侮辱公署、毀損公物罪嫌將他移送。

檢方訊時，黃坦承拿針車油丟警車，也有附近監視器佐證，偵結依侮辱公署罪嫌將黃向法院聲請簡易判決處刑；檢方也認為，警方雖提出車身有3道鈑金凹陷痕跡照片，但依常情針車油應不至於砸到車身鈑金凹陷，加上缺乏案發前照片比對，該部分不另為不起訴處分。

法院審酌，黃男趁警車堵在車陣中時，在大庭廣眾之下拿針車油瓶砸巡邏車，造成針車油汙穢警車，此舉顯然是侮辱車內員警的行為，並也造成路口、其他駕駛人矚目，且黃也自稱因為警察欺負他才會這樣做。

法院指出，黃丟向警車的針車油非堅硬物，也未造成車輛毀損，但他的行為仍屬不法之肢體腕力，當時員警也不可能視而不見、不加處理，因而延誤執行原本的公務，認定黃的行為是對員警施以強暴。

法院認為，黃是犯刑法第135條第1項強暴妨害公務罪、第140條第1項當場侮辱依法執行職務之公務員罪；而且，警車並非公署本身，黃行為時也沒有明確言論表達對公署的不滿或侮辱，應不構成刑法第140條第2項侮辱公署罪，因此變更檢察官起訴法條。