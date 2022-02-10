新竹大叔要女學生「給處女」當她女優 淫辭穢語判10月

酒店少爺賴逸松去年見一名16歲的女學生獨自要搭乘新竹客運，他上前攀談，並表示「我是被社會背叛的人，今晚要自殺，幸好你剛才沒有忽視我，不然我就拿刀捅你，當我今晚的陪葬品」，接著說在生命結束前希望有女生可以陪他，要女學生「給叔叔愛」。賴不斷以言語騷擾女學生，甚至問她是否自慰過，少女藉口母親在火車站等候，趁隙逃逸。

新竹地院依成年人故意對少年犯強制罪，判賴10月徒刑；賴上訴，台灣高等法院駁回。

賴逸松從事酒店少爺工作，2021年3月26日晚上7點多，他看到一名女學生獨自在等車，上前假意要耽誤她幾分鐘，示意對方陪他坐到旁邊花圃，詎料接著出言恫嚇。賴表示自己想自殺，幸好對方有理會他，否則就拿她當陪葬品，並對女學生說「妳給叔叔愛好不好，妳是處女嗎？…妳可以給叔叔妳的處女嗎？或是讓我摸一下都好」。

女學生嚇得假意如廁，賴卻在廁所外喊「把下面擦乾淨一點」、「你有自慰過嗎？很爽欸，幫叔叔口交可以嗎」、「不然讓我看一下你的胸部，5分鐘就好，讓我舔你下面也可以」少女在廁所內傳訊息給母親，但怕賴起疑，仍走出廁所會合。少女藉口母親在火車站等候，並沿途向他人暗示求救，順利脫離賴魔掌。

新竹地院認為賴逸松見被害人年幼可欺，上前要求性交、口交、摸胸部，雖然「手段還節制」但讓人陷於恐慌之中，也可能影響未來與人交往，判賴10月徒刑。

賴逸松不服而上訴，聲稱他沒有問被害人要不要口交、也沒有講要「舔下面」這些話，一審量刑過重。高院認為，卷證資料清楚，女學生推稱「我有婦女疾病」，賴才由性交變成口交，而賴不斷說出各種充滿性暗示的穢語，並希望女學生「像A片女優一樣幫他口交」，女學生說詞應可採信。