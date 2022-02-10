快訊

傳將裁員200餘人 遠東SOGO嚴正否認、聲明高雄店將轉型

妻子醜聞左右國家命運？ 韓國人厭煩的總統大選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹大叔要女學生「給處女」當她女優 淫辭穢語判10月

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

酒店少爺賴逸松去年見一名16歲的女學生獨自要搭乘新竹客運，他上前攀談，並表示「我是被社會背叛的人，今晚要自殺，幸好你剛才沒有忽視我，不然我就拿刀捅你，當我今晚的陪葬品」，接著說在生命結束前希望有女生可以陪他，要女學生「給叔叔愛」。賴不斷以言語騷擾女學生，甚至問她是否自慰過，少女藉口母親在火車站等候，趁隙逃逸。

新竹地院依成年人故意對少年犯強制罪，判賴10月徒刑；賴上訴，台灣高等法院駁回。

賴逸松從事酒店少爺工作，2021年3月26日晚上7點多，他看到一名女學生獨自在等車，上前假意要耽誤她幾分鐘，示意對方陪他坐到旁邊花圃，詎料接著出言恫嚇。賴表示自己想自殺，幸好對方有理會他，否則就拿她當陪葬品，並對女學生說「妳給叔叔愛好不好，妳是處女嗎？…妳可以給叔叔妳的處女嗎？或是讓我摸一下都好」。

女學生嚇得假意如廁，賴卻在廁所外喊「把下面擦乾淨一點」、「你有自慰過嗎？很爽欸，幫叔叔口交可以嗎」、「不然讓我看一下你的胸部，5分鐘就好，讓我舔你下面也可以」少女在廁所內傳訊息給母親，但怕賴起疑，仍走出廁所會合。少女藉口母親在火車站等候，並沿途向他人暗示求救，順利脫離賴魔掌。

新竹地院認為賴逸松見被害人年幼可欺，上前要求性交、口交、摸胸部，雖然「手段還節制」但讓人陷於恐慌之中，也可能影響未來與人交往，判賴10月徒刑。

賴逸松不服而上訴，聲稱他沒有問被害人要不要口交、也沒有講要「舔下面」這些話，一審量刑過重。高院認為，卷證資料清楚，女學生推稱「我有婦女疾病」，賴才由性交變成口交，而賴不斷說出各種充滿性暗示的穢語，並希望女學生「像A片女優一樣幫他口交」，女學生說詞應可採信。

高院認為賴對於脅迫、騷擾言語避重就輕，不能以自白犯罪當作量刑有利條件，一審量刑妥適，因此駁回他上訴。

女學生向賴逸松表示母親在新竹火車站等她，並沿途向他人暗示求救，才順利脫離賴魔掌。示意圖／聯合報系資料照
女學生向賴逸松表示母親在新竹火車站等她，並沿途向他人暗示求救，才順利脫離賴魔掌。示意圖／聯合報系資料照

新竹

延伸閱讀

竹市府籌備大新竹升格專案辦公室 若修法不過照走

韓國三上悠亞／21歲女團前成員轉做AV女優 自爆片酬價嚇呆網友

男師要女學生脫衣露肩合照被記過 不爽處分最後仍敗訴

接棒「魷魚遊戲」登全球No.1 「殭屍校園」血腥超尺度

相關新聞

台南員警涉盜賣個資 與徵信業者遭法院裁押禁見

台南市警局去年內部稽查，發現原歸仁警分局曾姓等3名員警涉趁職務之便，不當查取民眾個資，非法提供徵信社使用，檢警共傳拘曾等...

六年逃稅1.3億 元和雅負責人判7年

國內知名醫美診所「元和雅」鍾姓負責人，被檢調查出長期隱匿現金所得收入，診所還訂獎金制度鼓勵員工勸客戶現金付款，連續六年幫...

羞辱派出所是「有牌流氓」判免訴 法官：因為法律廢了

陳姓女子懷疑與權益有關的司法文書遭員警銷燬，上臉書在「爆料公社」針對台北市警察局信義分局吳興街派出所稱「所謂的有牌流氓大...

新竹大叔要女學生「給處女」當她女優 淫辭穢語判10月

酒店少爺賴逸松去年見一名16歲的女學生獨自要搭乘新竹客運，他上前攀談，並表示「我是被社會背叛的人，今晚要自殺，幸好你剛才...

台南員警涉盜賣個資遭收押禁見 警局記二大過免職

台南市曾姓等3名員警任職歸仁警分局期間，涉嫌利用職權查詢民眾個資，非法提供徵信社使用，且疑似收取費用，涉嫌貪瀆，台南地檢...

71K曠職被炒她辯有「憂鬱職災」還要公司按月付薪 連敗

月薪7萬1500元的旅行社莊姓女視覺設計師宣稱工作不合理，以致罹憂鬱、焦慮症狀，指控這是職業災害，但公司卻趁她「無法到職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。