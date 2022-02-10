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台南員警涉盜賣個資遭收押禁見 警局記二大過免職

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市曾姓等3名員警任職歸仁警分局期間，涉嫌利用職權查詢民眾個資，非法提供徵信社使用，且疑似收取費用，涉嫌貪瀆，台南地檢署昨天指揮市警局搜索約談3警和翁姓業者，訊後依貪汙、洩密等罪聲押曾和翁，台南地院認兩人涉嫌重大且有串證之虞，裁押禁見。市警局隨即依公務人員考績法規定記二大過免職處分嚴懲。

市警局表示，前交通分隊曾姓員警於任職歸仁分局期間，因涉嫌洩漏民眾個資，昨晚經檢察官聲請羈押，該員違法情節重大，經法院裁定准押禁見，當日即依警察人員人事條例第29條規定迅速予以停職，並依公務人員考績法規定予以一次記二大過免職處分嚴懲。

據了解，曾姓員警警專32期畢業，年約30歲，從警6年，今年1月調善化分局。案發後，他坦承疏失，否認收錢賣個資。

台南市交通分隊曾姓員警任職歸仁分局期間，因涉嫌洩漏民眾個資，昨晚經檢方聲請羈押，該員違法情節重大，經法院裁定准押禁見，市警局隨即依公務人員考績法記二大過免職。圖／取自歸仁警分局臉書
台南市交通分隊曾姓員警任職歸仁分局期間，因涉嫌洩漏民眾個資，昨晚經檢方聲請羈押，該員違法情節重大，經法院裁定准押禁見，市警局隨即依公務人員考績法記二大過免職。圖／取自歸仁警分局臉書

台南 警察

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