71K曠職被炒她辯有「憂鬱職災」還要公司按月付薪 連敗

月薪7萬1500元的旅行社莊姓女視覺設計師宣稱工作不合理，以致罹憂鬱、焦慮症狀，指控這是職業災害，但公司卻趁她「無法到職」終止僱傭關係。莊女提告，主張公司應給無期間限制的公傷病假，要求每月付她薪水直至復職。公司反指莊女多次休完假才補假單，更不理解為何「職災」；一、二審皆認定莊女曠職，公司終止勞動契約有理。

莊姓女子2019年4月起到設於新北市新店區的旅行社工作，擔任視覺設計師。莊女指當年11月起，因公司指派的工作時程不合理，害她出現焦慮、失眠等適應性障礙，台大醫院也建議她先休養1個月，但公司在2020年4月1日以她3月27日、30日、31日連續3日曠職而終止契約，並給了她3月份4萬1700元的薪水。

莊女認為依勞工請假規則，她應該有30日普通病假和3天特休假可以使用，而且她是身體狀況不好才沒上班，當她3月31日想登入公司系統請假，卻已經無法登入，質疑公司「技術性杯葛請假」。她說，她是因職業災害而患病，公司應該給她無期間限制的公傷病假才對，主張公司除應補足3月份薪資差額2萬9800元外，自2020年4月1日起至她復職日止，公司也必須按月給她7萬1500元月薪，並按月提繳4368元到勞退專戶。

旅行社抗辯莊女的專案都是和其他同事共同承辦，沒有壓力過大的問題，而且她的病情沒有嚴重到沒有意識、不能言語，不至於無法告知公司。旅行社也表示3月31日莊女仍可登入請假系統，公司並未取消她的登錄權限，公司依勞動基準法「無正當理由繼續曠工三日」規定解僱合法，沒有必要還要給她薪水、為她提繳勞退金。

旅行社也提出電子郵件證明，上頭寫道「2020年2月份妳未事先取得主管同意的11天請假，我們依然提供全部薪資，沒有扣1塊錢。但公司的善意不應被持續忽視，公司的規定也不能開特例」，認為莊女再次曠職影響單位運作。

台灣高等法院勞動法庭認為，可以辦請假卻故意不辦，已顯示無到職服勞務的意思，難認有正當理由曠工，否則只要有「疾病」就曠工，雇主還無法解僱，將無法兼顧勞、資雙方權益。高院指莊女並非急病或臨時有重大事故而無法事先請假，甚至也沒委託同事、親友代請或傳訊息告知公司，旅行社終止契約合法。