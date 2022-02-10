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調查局前局長呂文忠母親除夕安詳辭世 享嵩壽106歲
調查局前局長、現任最高檢主任呂文忠的母親呂陳容，除夕夜在金門安詳辭世，享嵩壽106歲，是台灣人瑞級的長壽者，由於時值年關，家屬低調未發訃聞，不舉行公祭，已於2月7日在金門縣辦完告別式，過程莊嚴隆重。
呂陳容出身於民國6年（1917年），那年北洋軍閥張勳為表示效忠清朝，擁護溥儀在北京復辟的政變，前後歷時共12天，被稱為「溥儀復辟」。張勳復辟集團的倒行逆施，遭到各方強烈反對，國父孫中山更是連夜聲討，組織軍隊討伐。
金門籍的呂文忠，司法官24期結業，曾任宜蘭地檢署檢察長、法務部法制司長、行政執行署長，2018年接下調查局長職務，被認為是「金門之光」。呂文忠去年因借調期限屆滿，升任最高檢主任，負責審查非常上訴。
檢察總長江惠民任期今年5月屆滿，票選總長活動今天展開，檢察官協會公告投票日從今日上午9時至下午4時，2月16日上午10時在最高檢察署開票；熱門人選包括法務部常務次長張斗輝、台高檢檢察長邢泰釗、最高檢主任檢察官呂文忠等人。
有投票權人為全體現職檢察官，不包括留職停薪及出國進修中者，每位檢察官可票選5位候選人，也可以書面委託其他檢察官代為投票。法界人士指出，呂文忠在調查局長期間打假訊息有功，就算最後未獲總統提名檢察總長，也可能回到部裡擔任更高職務。
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