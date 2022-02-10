快訊

傳將裁員200餘人 遠東SOGO嚴正否認、聲明高雄店將轉型

妻子醜聞左右國家命運？ 韓國人厭煩的總統大選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

調查局前局長呂文忠母親除夕安詳辭世 享嵩壽106歲

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局前局長、現任最高檢主任呂文忠的母親呂陳容，除夕夜在金門安詳辭世，享嵩壽106歲，是台灣人瑞級的長壽者，由於時值年關，家屬低調未發訃聞，不舉行公祭，已於2月7日在金門縣辦完告別式，過程莊嚴隆重。

呂陳容出身於民國6年（1917年），那年北洋軍閥張勳為表示效忠清朝，擁護溥儀在北京復辟的政變，前後歷時共12天，被稱為「溥儀復辟」。張勳復辟集團的倒行逆施，遭到各方強烈反對，國父孫中山更是連夜聲討，組織軍隊討伐。

金門籍的呂文忠，司法官24期結業，曾任宜蘭地檢署檢察長、法務部法制司長、行政執行署長，2018年接下調查局長職務，被認為是「金門之光」。呂文忠去年因借調期限屆滿，升任最高檢主任，負責審查非常上訴。

檢察總長江惠民任期今年5月屆滿，票選總長活動今天展開，檢察官協會公告投票日從今日上午9時至下午4時，2月16日上午10時在最高檢察署開票；熱門人選包括法務部常務次長張斗輝、台高檢檢察長邢泰釗、最高檢主任檢察官呂文忠等人。

有投票權人為全體現職檢察官，不包括留職停薪及出國進修中者，每位檢察官可票選5位候選人，也可以書面委託其他檢察官代為投票。法界人士指出，呂文忠在調查局長期間打假訊息有功，就算最後未獲總統提名檢察總長，也可能回到部裡擔任更高職務。

最高檢主任檢察官呂文忠被譽為「金門之光」。圖／資料照
最高檢主任檢察官呂文忠被譽為「金門之光」。圖／資料照

檢察官 金門 投票

延伸閱讀

不能全部眼光對付防疫 柯文哲：我和陳時中立場不一樣

嘉義市除夕到初五違停開單共146件 違停路段有3大熱區

蛋荒議題年前延燒至年後！ 除夕前2日「買不到雞蛋」創高討論度

「最正里長」林京玲拜年圖用簡體字挨轟 她不甩惡評堅不換照

相關新聞

新竹大叔要女學生「給處女」當她女優 淫辭穢語判10月

酒店少爺賴逸松去年見一名16歲的女學生獨自要搭乘新竹客運，他上前攀談，並表示「我是被社會背叛的人，今晚要自殺，幸好你剛才...

台南員警涉盜賣個資遭收押禁見 警局記二大過免職

台南市曾姓等3名員警任職歸仁警分局期間，涉嫌利用職權查詢民眾個資，非法提供徵信社使用，且疑似收取費用，涉嫌貪瀆，台南地檢...

71K曠職被炒她辯有「憂鬱職災」還要公司按月付薪 連敗

月薪7萬1500元的旅行社莊姓女視覺設計師宣稱工作不合理，以致罹憂鬱、焦慮症狀，指控這是職業災害，但公司卻趁她「無法到職...

調查局前局長呂文忠母親除夕安詳辭世 享嵩壽106歲

調查局前局長、現任最高檢主任呂文忠的母親呂陳容，除夕夜在金門安詳辭世，享嵩壽106歲，是台灣人瑞級的長壽者，由於時值年關...

盧秀燕入鏡「女兵日記」挨罰 逆轉勝訴

TVBS歡樂台播出戲劇「女兵日記女兵報到」，內容出現男女主角到台中花博拍婚紗照，巧遇台中市長盧秀燕，被國家通訊傳播委員會...

首例甲級營造公司拍賣 底價1800萬

法務部行政執行署彰化分署元宵節當天下午3點，將法拍資本額3800萬元的甲級營造公司鉅松營造，底價僅1800萬元，這也是執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。