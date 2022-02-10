調查局前局長呂文忠母親除夕安詳辭世 享嵩壽106歲

調查局前局長、現任最高檢主任呂文忠的母親呂陳容，除夕夜在金門安詳辭世，享嵩壽106歲，是台灣人瑞級的長壽者，由於時值年關，家屬低調未發訃聞，不舉行公祭，已於2月7日在金門縣辦完告別式，過程莊嚴隆重。

呂陳容出身於民國6年（1917年），那年北洋軍閥張勳為表示效忠清朝，擁護溥儀在北京復辟的政變，前後歷時共12天，被稱為「溥儀復辟」。張勳復辟集團的倒行逆施，遭到各方強烈反對，國父孫中山更是連夜聲討，組織軍隊討伐。

金門籍的呂文忠，司法官24期結業，曾任宜蘭地檢署檢察長、法務部法制司長、行政執行署長，2018年接下調查局長職務，被認為是「金門之光」。呂文忠去年因借調期限屆滿，升任最高檢主任，負責審查非常上訴。

檢察總長江惠民任期今年5月屆滿，票選總長活動今天展開，檢察官協會公告投票日從今日上午9時至下午4時，2月16日上午10時在最高檢察署開票；熱門人選包括法務部常務次長張斗輝、台高檢檢察長邢泰釗、最高檢主任檢察官呂文忠等人。