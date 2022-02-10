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台南員警涉盜賣個資 與徵信業者遭法院裁押禁見

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局去年內部稽查，發現原歸仁警分局曾姓等3名員警涉趁職務之便，不當查取民眾個資，非法提供徵信社使用，檢警共傳拘曾等4名被告、3名證人共7人到案，檢方訊後聲押曾姓員警及翁姓業者2人，台南地院昨晚召開羈押庭後，認曾、翁兩人所犯均為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪且有串證之虞，裁定收押且禁止接見通信。

台南地院指出，曾姓、翁姓2名被告，經法官訊問後，認依卷內事證，足認本案尚有其餘員警涉案，且另有其他共犯涉入其中，惟該共犯並未到案，且在通緝中，尚需該共犯到案以釐清案情。且翁男所供是否屬實，是否為掩飾其餘人犯行，尚有疑慮。

又曾、翁二人所犯均為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，本質上即有逃避刑責的動機存在，均有串證之虞。

台南地院表示，本案事涉員警風紀，廣大公眾的隱私權，且依卷內事證看來，尚有其他員警涉案，且牽涉的範圍如何仍有待檢警深入調查。因此，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行及防衛社會治安，認有羈押必要，且另有共犯在逃，因而裁定2人收押並禁止接見通信。

台南地院晚間召開羈押庭後，認曾、翁兩人所犯均為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪且有串證之虞，裁定收押且禁止接見通信。圖／本報資料照
台南地院晚間召開羈押庭後，認曾、翁兩人所犯均為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪且有串證之虞，裁定收押且禁止接見通信。圖／本報資料照

台南 通緝

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