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台南3員警涉盜賣個資 1員警、1業者遭檢方聲押
台南市警局去年內部稽查，發現原歸仁警分局曾姓、林姓及蔡姓員警涉趁職務之便，不當查取民眾個資，非法提供徵信社使用，檢警今天上午分赴3警曾經任職、現職警分局及翁姓業者住處等地搜索，共傳拘曾等4名被告、3名證人共7人到案，曾否認收錢賣個資，檢方訊後聲押曾、翁2人，林、蔡2警則請回。
檢警調查，去年八、九月間，市警局內部稽查，察覺歸仁警分局曾姓、林姓及蔡姓員警涉趁職務之便，不當查取民眾個資，非法提供翁姓業者使用，每件收取千元費用，時間約2年。市警局報請檢方指揮偵辦外，將曾等人調往善化、第一警分局等單位。
檢方認曾等人涉貪瀆罪嫌，兵分多路，分赴3警曾經任職、現職分局，與翁姓業者等4名被告住處搜索，共傳拘曾等4名被告、3名證人，共7人到案說明，曾坦承疏失，否認收錢賣個資。
檢方晚間訊後聲押曾、翁2人，林、蔡兩警則請回。檢方表示，相關案情仍待後續追查，釐清洩密範圍等。
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