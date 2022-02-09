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製拍「尋找正義」微電影 高檢署：檢察官是公益代表人

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

許多民眾知道「法官」卻不清楚「檢察官」，甚至還常將兩者搞混，台灣高等檢察署為彰顯檢察官公益代表人形象，找來曾獲葡萄牙國際大獎的電影製作團隊卓越數碼科技公司製拍「Doing Justice（尋找正義）」微電影，傳達檢察官懷抱公義與關懷的核心價值。

這部片長約5分鐘，劇情主軸以檢察官團隊偵辦違法吸金案件，日以繼夜抽絲剝繭突破案情，竭盡所能成功羈押被告，追回犯罪所得並歸還弱勢被害人，題材融入護「法」使者元素，強調檢察官尋找正義的心路歷程、艱辛，顯現司法剛柔並濟的特性，讓民眾認識不一樣的檢察官。

卓越數碼科技公司去年5月承製，耗時8個月完成，導演李孟瑋、製片黃逸儂在劇本構思、拍攝、剪輯、後製各個階段投入大量時間與精力，包括取景地、選角、劇情架構、敘事旁白都與檢方花了數十次會議溝通、交換意見，影片以4K的攝影設備拍攝，影像呈現更細膩也更流暢。

高檢署書記官長陳佳秀表示，檢察長邢泰釗與檢察官鄧媛、黃立維、張安箴、黃珮瑜、林黛利都是影片顧問，希望影片能呈現真實的檢察官工作樣貌，未來影片將在各檢察署為民服務中心民眾等候區播映，希望藉由影片拉近民眾與司法的距離，讓觀眾有共鳴，也傳達檢察機關充滿正氣活力、尋找正義、同理關懷的公益形象。

台灣高等檢察署製拍「Doing Justice（尋找正義）」微電影，欲傳達檢察官懷抱公義與關懷的核心價值。圖／台灣高等檢察署提供
台灣高等檢察署製拍「Doing Justice（尋找正義）」微電影，欲傳達檢察官懷抱公義與關懷的核心價值。圖／台灣高等檢察署提供

檢察官 微電影 司法

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