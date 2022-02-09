尋歡客秀手機I want your money搶泰國女 重判8年4月

李姓男子佯裝尋歡客，用line聯繫應召集團媒介援交女，卻向泰國籍媛交女秀出開山刀，並以手機翻譯軟體寫著「I want your money」，搶刼泰國援交女，得手6200元，彰化地方法院依強盜等罪嫌將他判刑8年4月。

判決書指出，李姓男子認為性交易女子都以現金交易，且如果被搶，也會因自己違法心存顧忌不敢報警，即2019年3月8日連絡應召集團媒介應召女，依約到雲林縣應召女處，但李男一進房間就對泰國籍應召女子秀出一把開山刀，並出示手機翻譯軟體寫著「I want your money」、「Don't touch your phone. You see.」，泰國女嚇到一直哭，要拿電話求救，李男作勢要砍她，她只好交出6200元，李男得手後即離去。

李男並於同年3月9日與友人在彰化縣某大樓要從事性交易，卻跟應召站成員發生衝突，李男持球棒打傷二人。