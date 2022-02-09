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尋歡客秀手機I want your money搶泰國女 重判8年4月
李姓男子佯裝尋歡客，用line聯繫應召集團媒介援交女，卻向泰國籍媛交女秀出開山刀，並以手機翻譯軟體寫著「I want your money」，搶刼泰國援交女，得手6200元，彰化地方法院依強盜等罪嫌將他判刑8年4月。
判決書指出，李姓男子認為性交易女子都以現金交易，且如果被搶，也會因自己違法心存顧忌不敢報警，即2019年3月8日連絡應召集團媒介應召女，依約到雲林縣應召女處，但李男一進房間就對泰國籍應召女子秀出一把開山刀，並出示手機翻譯軟體寫著「I want your money」、「Don't touch your phone. You see.」，泰國女嚇到一直哭，要拿電話求救，李男作勢要砍她，她只好交出6200元，李男得手後即離去。
李男並於同年3月9日與友人在彰化縣某大樓要從事性交易，卻跟應召站成員發生衝突，李男持球棒打傷二人。
法官認為，李男利用被害人從事性交易而不敢報警的心理弱勢處境，鎖定從事性交易之女子為被害人，在封閉隱密之場所內，持刀強盜財物，造成被害人人身安全莫大威脅，惡性不輕，依強盜罪將他判刑7年4月；加上另一件以暴力傷人案依傷害罪各判刑一年，應執行有期徒刑8年4月。
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