尋歡客秀手機I want your money搶泰國女 重判8年4月

李姓男子佯裝尋歡客,用line聯繫應召集團媒介援交女,卻向泰國籍媛交女秀出開山刀,並以手機翻譯軟體寫著「I want your money」,搶刼泰國援交女,得手6200元,彰化地方法院依強盜等罪嫌將他判刑8年4月。

判決書指出,李姓男子認為性交易女子都以現金交易,且如果被搶,也會因自己違法心存顧忌不敢報警,即2019年3月8日連絡應召集團媒介應召女,依約到雲林縣應召女處,但李男一進房間就對泰國籍應召女子秀出一把開山刀,並出示手機翻譯軟體寫著「I want your money」、「Don't touch your phone. You see.」,泰國女嚇到一直哭,要拿電話求救,李男作勢要砍她,她只好交出6200元,李男得手後即離去。

李男並於同年3月9日與友人在彰化縣某大樓要從事性交易,卻跟應召站成員發生衝突,李男持球棒打傷二人。