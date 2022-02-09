盜播張學友2019來台演唱2首歌 協力廠商判拘55日

港星張學友（圖）2019年來台辦演唱會後，協力廠商悅琪公司負責人黃琪恩在臉書張貼2段演唱會的影片當成舞台安全講座宣傳品，被控侵權。圖／環球提供

港星張學友2019年來台辦演唱會後，協力廠商悅琪公司負責人黃琪恩在臉書張貼2段演唱會的影片當成舞台安全講座宣傳品，被控侵權。台北地方法院審理，依違反著作權法判黃拘役55日，判悅琪罰金10萬元，附民事賠償20萬元。可上訴。

張學友與環球音樂公司為了籌備這場演唱會，透過舞台總監李國海的公司與悅琪公司簽約，購買德國Movecat舞台上方的吊車系統，雙方並簽有保密條約。

不過，黃琪恩事後未經同意，在臉書標註自己是演唱會的技術顧問，2020年2月又兩度在臉書貼出張學友演唱「祝福」、「餓狼傳說」的片段，張學友、環球音樂認為黃琪恩侵害演唱會的視聽、美術、攝影、錄音、表演等著作權，跨海興訟。

法院開庭時，黃琪恩雖然坦承在YOUTUBE下載來源不詳的演唱會片段PO網，但主張有權利使用；黃的辯護人說，張學友提告時，尚未發行演唱會的影音或錄音專輯，不算具有告訴權等。

法官審理認為，黃剪輯、重製他人的表演著作並公開傳輸，已屬侵權，且演唱會的舞蹈、演唱、聲光效果與講座的舞台安全並無關聯，黃已逾越合理使用範圍，侵害他人著作權，考量黃不是基於商業目侵權，違法引用曲目僅2首，判黃拘役刑。