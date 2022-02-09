羞辱派出所是「有牌流氓」判免訴 法官：因為法律廢了

陳姓女子懷疑與權益有關的司法文書遭員警銷燬，上臉書在「爆料公社」針對台北市警察局信義分局吳興街派出所稱「所謂的有牌流氓大概就是這個樣子」，被控侮辱公署罪，惠於法律廢止，台北地方法院審理，判陳女免訴。

陳女所獲得的裁判，是修法後台北地院第一件免訴判決；有司法人員認為，未來民眾洽公不順對公務機關口出惡言，公務員恐怕得要「吞下去」。

判決書說，刑法第140條原本第2項的侮辱公署罪規定，經立法院2021年12月28日三讀通過刪除，再經總統於2022年1月12日公布、1月14日施行，法律已廢止刑罰，即應對被告判決免訴。

陳姓女子對他人主張債權，向法院聲請核發支付命令，法院依法送達對造，並寄存在信義分局福德街派出所，陳女因遲未收到支付命令的確定證明，向法院詢問，得知支付命令在對方居住的派出所寄存送達，但尚未領取。

陳女要求對方去居住的吳興街派出所領取，對方詢問後，回陳女說員警表示沒有相關司法文件，陳女未查證，自行想像是吳興街派出所員警擅自銷燬。

檢察官指控，2021年9月6日中午，陳女上臉書在「爆料公社公開版」公然張貼「所謂的有牌流氓大概就是這個樣子吧 爆料信義區的吳興街派出所」，信義分局依侮辱公署罪法辦陳女。