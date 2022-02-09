通緝犯逃大陸隔岸指揮綁架 擄走男童要求6千萬判刑五年

男子陳昱全因強盜等案遭判刑，逃亡大陸，2006年間涉嫌教唆表弟綁架李姓男童，並向李童母親要求6千萬元，綁架最終因拿不到錢，釋放男童。士林地方法院依照成年人共同故意對兒童犯擄人勒贖罪，判處有期徒刑5年。

國中畢業的陳男，曾經從事職棒簽賭組頭、電腦公司行政總監等工作，因犯下強盜、傷害等罪判決確定未到案遭通緝，逃往大陸地區藏匿，期間和在大陸經商的李姓商人認識10年，竟為了籌措逃亡資金、清償債務，唆使曾姓表弟綁架未滿12歲的李姓商人兒子。

判決指出，2006年6月初起，陳男在大陸用電話聯繫、指示表弟綁架李童，表弟因酒店缺錢，和酒店員工兼朋友謝男、李男、施男等3人犯案，落網後4人遭判刑3年8月至3年10月不等徒刑。

表弟等人犯案前，多次到淡水勘查李童的生活作息，發現外籍看護會送李童上學；陳男打電話借休旅車當作犯罪車輛，交由表弟等人取車。

2006年6月17日上午7時許，表弟等人在淡水新興街強行擄走李童，載往新竹一處車庫看管；同年月20日至22日表弟打電話要球李童母親交付6千萬元贖金，並用「看好球賽」暗示李男「看好肉票」當晚8時許，因無法順利取得款項，也得知遭警方追緝，在八仙樂園附近釋放李童。

陳在審理時辯稱，沒參與，也沒必要參與這件事，自己做賭博，不需要去擄人綁架，表弟講的都不實在，如果真如表弟所說欠錢1200萬，可以直接到大陸找他和李商，沒必要綁小孩。辯護人稱，表弟簽賭簽輸，還恨在心，自己綁架小孩還卸責，應給予被告無罪判決。

合議庭依照表弟等四人供詞，與外籍看護、李童母親指述的綁架過程和被勒贖過程，情節相符，不採信陳男辯詞，認定陳男所言是卸責之詞。