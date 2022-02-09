珠寶商大陸坐牢4年 回台控訴兒子盜賣獲判賠121萬

林姓男子在大陸東莞服刑4年回台驚覺自己的珠寶店品項缺少，認為自己事前明明有交代兒子不能出售，但包括玉鐲、白玉及落水木都遭盜賣，對兒子提告求償近500萬元；法院審酌，林事前有立書委託兒子處理店面，扣除他服刑時兒子替他支應的房租等，判兒子應給付林121萬元，可上訴。

林男主張，他之前在台北經營珠寶店，但自己2010年至2014年因案在大陸廣東拘留、服刑，期間有委任兒子幫他代管店面，包括支付租金、水電費，並寄部分生活費、律師費到大陸給他，並應保管保險箱內的手鐲、玉墜及白玉等珠寶，還有特別交代說不可以售出。

林男說，未料兒子竟在他坐牢期間，分別將店內的珠寶、蘇門答臘落水枕木等，一共獲利近600萬元，扣除兒子幫他墊付房租、生活費等，向兒子提返還不當得利之訴，共求償488萬2561元。

林的兒子抗辯稱，父親在大陸服刑期間，是完全同意他自主決定店面事宜，並沒有要求說不可以賣掉珠寶，而且自己賣掉的部分也是為了支應房租、水電，爸爸的律師費及機票錢，還包括營救父親拿了135萬元給朋友。

兒子還說，爸爸回來後就將店面交還，對方當時沒有清點核對，事後卻指控他盜賣珠寶，但也難排除是父親自己遺失或賣出，主張駁回。

法院查，林男服刑前有立書面記載寫道「我若1年後無法回去，家及店你作主如何處理」，可認有把店面營運概括委託給兒子，其受任範圍應解釋應包括出售店內珠寶。