快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園男3度賣大麻菸 法院認為情堪憫恕重罪變緩刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園莊姓男子3度賣大麻菸給朋友賺了5000多元被抓，但他犯販賣第二級毒品罪是可處無期徒刑、7年以上的重罪；法院認為他犯後坦承先依法減刑，又考量莊販毒數量低、對象僅1人，再依刑法第59條情堪憫恕二度減刑，依3個販毒罪判他2年、緩刑5年，可上訴。

檢警調查，莊男分別在2020年4月、5月及6月間，各販賣4支（大麻未達1公克）、5支（大麻約1公克），及5支（大麻約1公克）的香菸給林姓友人，總共賺了5200元，因新北新莊分局掌握情資逮人，檢方依販毒罪嫌起訴。

莊在警詢、偵查及審理時都坦承不諱，與林姓友人證詞相符，並有檢警查扣的LINE對話、匯款明細佐證。另莊也說，他賣1公克的大麻可賺100元至200元不等，法院認為他是認為有利可圖才冒重刑的風險前往交易，販賣第二級毒品行為明確。

法院認為，莊全部坦承自白，依刑法第17條先給他減刑，另考量莊販毒對國民健康有害，但他行為時是年僅20歲的年輕人，販毒對象僅1人、次數為3次，販賣大麻的重量也很輕微，其主觀惡性、客觀犯罪情節，都和大量販賣的大盤、毒梟有別。

法院說，經審酌具體情狀，認為莊男販賣3次大麻的犯行，經減刑後依社會觀念、法律情感等，猶嫌過重，因此再依刑法第59條情堪憫恕，第2度給予減刑。

法院審酌，莊男無視國家禁令販賣大麻，但斟酌他顯非集團、大盤毒梟等，販賣對象也是身邊朋友間互通有無，依3個販賣第二級毒品罪各判他1年10月，合併應執行2年、緩刑5年，應向公庫支付10萬元、參加法治教育2場，並向公益團體提供240小時勞務。

大麻示意圖。圖／報系資料照
大麻示意圖。圖／報系資料照

大麻 販毒 毒品

延伸閱讀

血流不止！抽大麻誘發精神病 泰男子竟持剪刀「完全自宮」

相關新聞

羞辱派出所是「有牌流氓」判免訴 法官：因為法律廢了

陳姓女子懷疑與權益有關的司法文書遭員警銷燬，上臉書在「爆料公社」針對台北市警察局信義分局吳興街派出所稱「所謂的有牌流氓大...

珠寶商大陸坐牢4年 回台控訴兒子盜賣獲判賠121萬

林姓男子在大陸東莞服刑4年回台驚覺自己的珠寶店品項缺少，認為自己事前明明有交代兒子不能出售，但包括玉鐲、白玉及落水木都遭...

吸安幻聽燒死9人可當精神病不判死 檢批：就是故意殺人

緬甸華裔李國輝5年前在租屋處縱火釀9死5傷慘劇，犯後稱「腦中有聲音叫他這樣做」，從一審到台灣高等法院更二審都判李死刑，最...

賭場租廢棄工廠當掩護還開專車接送 警攻堅逮人送辦

雲林縣一處廢棄工廠從外看似無人使用，裡頭竟是賭場，警方日前獲報虎尾地區有流動賭場出現，跟監埋伏多日後，昨天清晨5時許收網...

通緝犯逃大陸隔岸指揮綁架 擄走男童要求6千萬判刑五年

男子陳昱全因強盜等案遭判刑，逃亡大陸，2006年間涉嫌教唆表弟綁架李姓男童，並向李童母親要求6千萬元，綁架最終因拿不到錢...

桃園男3度賣大麻菸 法院認為情堪憫恕重罪變緩刑

桃園莊姓男子3度賣大麻菸給朋友賺了5000多元被抓，但他犯販賣第二級毒品罪是可處無期徒刑、7年以上的重罪；法院認為他犯後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。