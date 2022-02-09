桃園男3度賣大麻菸 法院認為情堪憫恕重罪變緩刑

桃園莊姓男子3度賣大麻菸給朋友賺了5000多元被抓，但他犯販賣第二級毒品罪是可處無期徒刑、7年以上的重罪；法院認為他犯後坦承先依法減刑，又考量莊販毒數量低、對象僅1人，再依刑法第59條情堪憫恕二度減刑，依3個販毒罪判他2年、緩刑5年，可上訴。

檢警調查，莊男分別在2020年4月、5月及6月間，各販賣4支（大麻未達1公克）、5支（大麻約1公克），及5支（大麻約1公克）的香菸給林姓友人，總共賺了5200元，因新北新莊分局掌握情資逮人，檢方依販毒罪嫌起訴。

莊在警詢、偵查及審理時都坦承不諱，與林姓友人證詞相符，並有檢警查扣的LINE對話、匯款明細佐證。另莊也說，他賣1公克的大麻可賺100元至200元不等，法院認為他是認為有利可圖才冒重刑的風險前往交易，販賣第二級毒品行為明確。

法院認為，莊全部坦承自白，依刑法第17條先給他減刑，另考量莊販毒對國民健康有害，但他行為時是年僅20歲的年輕人，販毒對象僅1人、次數為3次，販賣大麻的重量也很輕微，其主觀惡性、客觀犯罪情節，都和大量販賣的大盤、毒梟有別。

法院說，經審酌具體情狀，認為莊男販賣3次大麻的犯行，經減刑後依社會觀念、法律情感等，猶嫌過重，因此再依刑法第59條情堪憫恕，第2度給予減刑。