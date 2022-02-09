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賭場租廢棄工廠當掩護還開專車接送 警攻堅逮人送辦

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣一處廢棄工廠從外看似無人使用，裡頭竟是賭場，警方日前獲報虎尾地區有流動賭場出現，跟監埋伏多日後，昨天清晨5時許收網，破獲許姓主嫌為首的賭場，加上工作人員共5人被依賭博罪移送法辦，另21名賭客依社會秩序維護法各裁罰6000元。

據了解，該賭場營運為躲避查緝，費心雇用自小客車當作交通車，固定在虎尾鎮某超商前，搭載賭客到賭場，加上利用廢棄工廠做掩護，外人一時難以察覺。

警方循線掌握到該賭場的蛛絲馬跡，經多日布線埋伏與跟監蒐證，7日向雲林地方法院聲請搜索票獲准後，昨天清晨5時許在虎尾警分局長黃維章率偵查隊、埒內所等員警前往該賭場執行攻堅後搜索。

警方指出，該賭場負責人許姓男子向林姓屋主租用廢棄工廠，並雇用荷官、清帳、記帳、把風等4名工作人員，昨聚集的賭客包括黎姓女子在內共21人，以撲克牌為賭具，把玩俗稱「妞妞」的方式對賭。

警方到場後查扣包括1本帳冊、2箱撲克牌、無線電等證物，並依法沒入現場超過108萬元的抽頭金、賭資等犯罪現金。

雲林縣虎尾警分局昨天清晨破獲一處以廢棄工廠作掩護的流動賭場，當場查獲26名工作人員及賭客，還有超過108萬元的現金。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣虎尾警分局昨天清晨破獲一處以廢棄工廠作掩護的流動賭場，當場查獲26名工作人員及賭客，還有超過108萬元的現金。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣虎尾警分局破獲流動賭場，查扣帳冊、撲克牌、無線電等證物，並依法沒入現場超過108萬元的抽頭金、賭資等犯罪現金。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣虎尾警分局破獲流動賭場，查扣帳冊、撲克牌、無線電等證物，並依法沒入現場超過108萬元的抽頭金、賭資等犯罪現金。記者陳苡葳／翻攝

賭場 雲林

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