爽領ATM3萬3挨告侵占 「無法證明他領走」法官判無罪

翁姓婦人拿33張千元大鈔到超商ATM存款，卻沒注意到存款超出單筆3萬限額，錢還沒存進去就離開機台，後面王男接著操作機台，當場將出匣口裡的現金取走，翁婦發現存款不翼而飛，提告王男侵占，但法官根據事證，認為沒證據可證明存款失敗的錢是被王男取走，判王無罪，檢方不服無罪理由，已替翁婦上訴。

判決指出，前年6月15日上午7時許，翁婦帶著大筆現鈔到新興區一家超商存款，第一次存入15000元，第二次放入33張千元大鈔，機台顯示存入3萬3000元，但翁婦見到後面有人排隊，還沒等存款完成就離開ATM。

翁婦在超商閒逛一圈後，發現手機沒有收到存款成功的訊息，回到機台發現3萬3000元現鈔早已不翼而飛，當場致電銀行查詢，銀行清查機台交易紀錄，發現在她離開後約10秒，機台入出匣口就開啟，錢則被下一個使用者取走。

翁婦自稱因後面有人排隊造成她不安，才先離開機台，懷疑現金是被後方排隊的王姓男子拿走，氣得報警提告侵占，翁男警詢時坦承有將3萬3000元一併拿走，好友對帳時還問他「怎麼多出3萬元」；但檢方偵查時又改口沒拿錢，稱當天吃安眠藥昏沉，員警問他有沒有拿錢，他才回答有，對帳多出3萬元他不清楚是哪一天多出來。

後來法官行文銀行，調閱機台當天操作紀錄，接著勘驗現場監視器畫面，確認翁婦離開後是王男接著操作，但翁婦把錢存入ATM後，卻沒有等交易成功或失敗顯示出來，就離開機台，且機器顯示存款超過限額後，翁卻不等吐鈔，就離開機台，也沒趁王男還在現場時，立即向他確認有無取走款項，與常理不符。