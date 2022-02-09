執行署新春拍賣 新店「玉上園」豪宅底價5520萬

法務部行政執行署台北分署今天表示，本月15日下午3時將舉行「新春首場123聯合拍賣會」，當天將有新北市新店區知名社區豪宅等多筆不動產拍賣，不動產採現場及通訊投標併行，共拍賣50筆土地與1筆建物。

動產方面另有與翡翠手錶、手工波蘭陶、手套口罩組、名家水彩畫作、商標權、公司股份以及石材印章等進行拍賣及變賣。

台北分署說，不動產中，最吸睛的是新店知名社區「玉上園」豪宅物件，由台北地檢署囑託拍賣；該不動產位於26樓，主建物及附屬建物面積179.68平方公尺，約54.35坪，為無人居住的毛胚屋，社區地下2樓另附2個停車位，拍賣底價是5520萬元。

至於動產拍賣部分，台北分署說，本次拍賣將有翡翠手表亮相拍賣，這支手表經鑑定總重量67.94公克，表帶屬天然翡翠A貨Nature Fei Cui jadeite（翡翠硬玉），手表屬精密製造，為高檔奢侈品。