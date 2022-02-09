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明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

婦存款失敗ATM吐鈔遭男拿走 挨告侵占罪證不足判無罪

中央社 / 高雄9日電

王姓男子遭控取走ATM前名使用者翁姓婦人存款失敗被機台吐出的3萬3000元，挨告侵占罪。但高雄地院法官認為難證明是王男取走的判決無罪；雄檢已提上訴替翁婦討公道。

法院判決指出，翁婦109年6月間當天上午去超商ATM使用存款功能，先存入1萬5000元後，再接續存入3萬3000元，但後方還有人在排隊，她因緊張沒等機台顯示存款成功就離去，豈料手機沒出現存款成功簡訊，只好等排在後方的王男使用完再去ATM檢查，結果3萬3000元已不翼而飛。

王男雖供稱當天幫朋友領錢時有拿走那3萬3000元，友人還問他怎麼多出3萬元，但之後又改口稱接受警詢時有服用安眠藥，才會在腦袋昏昏沉沉下回答警方有「一併拿走」。

高雄地方法院審理時認為，29歲王男雖向員警表示「一併拿走」金錢，但並無繼續補充說明，且王男所稱帳務多出3萬元，也與翁婦遺失的3萬3000元金額不符，檢方所提證據僅能證明翁婦存款交易失敗，鈔票遭人取走事實，但無法據此認定翁婦遺失金錢是她自行拿走或是被王男拿走，因而一審判決無罪。

高雄地檢署收到判決後認為，王男接受警詢時已坦承取走3萬3000元，且曾表示要跟翁婦和解歸還款項；王男既為翁婦後的下一個提款機使用者，自然可合理推斷是他取走交易失敗吐出的錢，原審未考量這點，判決無罪稍嫌草率，已幫翁婦上訴討回公道。

超商 侵占 提款機 ATM

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