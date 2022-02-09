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違法上銬又載到路口丟包 三重警涉私行拘禁被起訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

三重警分局中興橋派出所謝姓警員，去年8月16日在轄區超商前盤查外籍移工蕾女，卻涉嫌在未查證蕾女身分正確前就將她銬在超商外的椅子上，被新北地檢署起訴剝奪他人行動自由罪。

去年有網友在臉書貼文指稱，蕾女（菲律賓籍，38歲）當時下樓倒垃圾，站在路邊講電話，員警對她吼叫要求出示居留證，之後將她上手銬在超商門前椅子上，接著帶回派出所。事後發現移工身分合法，卻沒道歉即將她載離派出所，扔在路邊。

蕾女不認得路，身上又沒錢，最後用google map才哭著走路回家，甚至還很擔心，她倒垃圾被警察帶走的時候，雇主家樓下的門來不及關，萬一家裡的阿嬤有什麼狀況，無法跟雇主交代。

時任三重警分局分局長林故廷坦承謝員執法違失，向移工鞠躬道歉並將謝員記過、調整勤務，另依妨害自由移送地檢署。

檢方調查，謝員當時見到蕾女坐在超商外的椅上，便趨前盤查，蕾女雖未能從手機提供身分證明，但她表示她住在附近，並以手機與社工、友人通話，想證明自己是合法外籍移工，謝員未理會，仍將她銬在椅上，請同事開巡邏車將她載回派出所，釐清蕾女身分後才將她載到離超商一段路程的街口丟包。

檢方認為，謝員身為警職，卻假借職務故意犯行，依剝奪他人行動自由罪起訴，並請法官依規定加重其刑二分之一。

女移工被謝姓警員銬在超商門前椅子上盤查。記者林昭彰／翻攝
女移工被謝姓警員銬在超商門前椅子上盤查。記者林昭彰／翻攝

超商 移工 阿嬤 社工

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