醫美診所「元和雅」6年逃稅1.3億 負責人重判7年

台北、台南、高雄都有開業的知名醫美診所「元和雅」，鍾姓負責人被檢調查出長期隱匿現金收入，為規避大量所得稅負，診所還訂定獎金制度，鼓勵員工勸說顧客以「現金」付款，從2011年起連續6年逃漏稅，法院清算逃稅總金額高達1.3億元，高雄地方法院依違反稅捐稽徵法重判7年徒刑。

元和雅在高雄街頭都有豎立廣告，因廣告詞有梗，頻頻躍上新聞版面，但前年曾因與「雞排妹」鄭家純的合約問題，雙方對簿公堂，官司最後雞排妹敗訴。

判決指出，元和雅在台北、台南、高雄開設醫美診所，鍾男掛名診所負責人，診所收入區分為「現金」、「刷卡」、「匯款」、「支票」等，但集團向稅捐機關申僅申報非現金收入，「現金」部分則長期隱匿未報。

2017年9月，調查局航業處接獲線報，發現元和雅集團自顧客收繳的現金收入未依規定申報，且為鼓勵顧客採「現金」繳款，診所還推出獎金制度，激勵員工勸說診所客戶以現金方式付款。

檢調比對診所帳冊資料，發現診所每日「現金」收入至少10餘萬，甚至有單日近百萬現金入帳，但僅有部分收入被存入各診所申辦的銀行帳戶，其餘現金則存放於保險箱，用於支付診所人員的薪資報酬。

不僅於此，檢調還發現鍾男為規避鉅額所得稅負，還與診所醫師訂立「申報比例」，協助診所醫師將執行業務所得改報為「薪資所得」，法官根據相關事證，發現鍾男從2011年起連續6年，指使負責報帳的何姓會計，協助診所、醫師累積逃漏所得稅款高達1.3億元。

檢調、雄院審理時，鍾男坦承有漏報收入，但否認逃漏稅金額高達億元，以他年收入1500萬元計算，即便他全年不眠不休投入工作，也賺不到與逃稅金額相當比例的收入。至於協助診所短報收入的何男，則坦承犯行，強調他受雇診所，只是聽命辦事。