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嗆炸民進黨中央黨部 周玉蔻沒有主觀犯意獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

資深媒體人周玉蔻去年在「寶島聯播網」主持廣播節目過程中，呼籲民進黨要與網紅「館長」切斷關係，「今天開始不跟館長切斷關係，我到你們中央黨部，炸掉你中央黨部」，遭移送恐嚇危害公眾安全罪。台北地檢署調查後，認為她沒主觀上犯意，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

館長陳之漢去年6月23日在直播中怒轟周玉蔻是「超級大綠蛆」，直指她就是「民進黨打手」、「不敢得罪自己的派系」，還質問周玉蔻「妳敢不敢嗆范雲？」

她27日再要求民進黨管好側翼，「用狗鍊栓好」；周玉蔻氣憤不已，昨在節目中痛罵「什麼屁館長」，民進黨把他做大，現在才那麼囂張，尤其是民進黨內的林鶴明、林飛帆等人，「搞網路的這些人，今天開始不跟館長切斷關係，我到你們中央黨部，炸掉你中央黨部，立此存證」。

周玉蔻29日在「寶島聯播網」主持廣播節目指出「我鄭重跟民進黨中央黨部做網路文宣的，跟蔡英文總統、賴清德副總統警告一次，今後再跟這個沒腦的、莫名其妙、代表台灣無知負面力量的人再勾勾纏的話，小心，我一定追殺到底。我不想跟他對號入座，他今天之所以這麼樣狂妄，而且到這種狀況，還不是蔡英文總統網路經營團隊造成，把他做大的，生個病還送個花」。

周玉蔻痛批，「今天講這麼多，就是要警告民進黨中央這些傢伙，在那邊跟人家拚點閱，不如去救人命。請蔡英文總統、林鶴民以後不要叫他館長，人家國立美術館的人才叫館長，他是什麼館長，他做大還不是大家把他慣壞的，下次選舉，民進黨人誰敢去蹭他這樣子做，我就把你倒掉」。

周玉蔻表示，「今天歷史存證，你們在選舉的時候，誰再敢跟他去來往，林飛帆、林鶴民寫案子要去上他節目，要去蹭他聲量的話，你小心，我就把你殺到底，我有一個綽號叫周小刀，將來你們民進黨亂搞，我就變周大刀，懂嗎！疫情指揮中心幹的好事，難道我不知道嗎！」

周玉蔻相關言論引發各界熱議，也引起警方關注，中正一分局警方將她移送法辦。她則辯稱，「對於炸這個字，炸一定要用炸彈炸嗎？不能用廣播節目炸嗎？不能用放言的文章炸嗎？不能用一本書炸嗎？不能用評論炸嗎？這叫做意見的炸，評論的炸！」

周玉蔻還解釋她的炸「是優雅的炸、是愛馬仕級的炸！」檢察官調查後，採信其辯詞，認為她的「炸」是指用「評論方式」，且她也沒能力真的用「暴力的炸」，主觀上並沒有恐嚇危害公眾安全的犯意，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

資深媒體人周玉蔻去年在「寶島聯播網」主持廣播節目過程中，呼籲民進黨要與網紅「館長」切斷關係，「今天開始不跟館長切斷關係，我到你們中央黨部，炸掉你中央黨部」，遭移送恐嚇危害公眾安全罪。台北地檢署今依罪嫌不足，給予不起訴處分。圖／本報資料照
資深媒體人周玉蔻去年在「寶島聯播網」主持廣播節目過程中，呼籲民進黨要與網紅「館長」切斷關係，「今天開始不跟館長切斷關係，我到你們中央黨部，炸掉你中央黨部」，遭移送恐嚇危害公眾安全罪。台北地檢署今依罪嫌不足，給予不起訴處分。圖／本報資料照

民進黨 周玉蔻 館長

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