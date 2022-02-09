台南員警涉盜賣個資 檢方兵分多路搜索

台南市警局去年8、9月內部稽查發現，原歸仁警分局曾姓交通分隊員涉趁職務之便，不當查取民眾個資，非法提供徵信社使用，警局發現後將他統調至善化警分局，報請檢方指揮，上午檢警分赴他所待過善化等分局搜索，並傳喚他及相關證人等帶回台南地檢署偵訊，檢方表示，目前案件仍在偵辦當中，相關案情有待釐清。

據指出，這起案件是由市警局內部稽查後發現，並報請檢方指揮偵辦。歸仁警方上午會同檢方，持搜索票，兵分多路前往善化警分局等地搜索，調閱相關卷證外，並將曾直接帶回南檢偵訊。