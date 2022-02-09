雲林男酒後開車出門 撞毀平交道感應器

台鐵將請專業人員檢查斗六後庄平交道感應器等設備毀損估算，不排除向肇事的廖姓男子追償。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣斗六市一名年約40歲廖姓男子，昨晚駕車行經斗六後庄平交道時，不慎撞毀平交道感應器，所幸當時沒有列車通過，未嚴重影響鐵路交通，廖男額頭輕微擦撞傷，警方到場後施以酒測，廖男酒測值超標，警方依公共危險罪偵辦中。

廖姓男子昨天晚間10點45分，駕駛一輛白色自小客車從西向東行駛，正要通過斗六後庄平交道時，自撞平交道感應器裝置，車輛卡在平交道上動彈不得，幸好當時沒有列車經過，不過廖男疑受驚嚇，一度離開現場。

斗六警分局斗六派出所獲報後趕赴現場，到場時廖男在家人陪同下返回現場，警方對他施以酒測，酒測值0.77毫克超標，警方依公共危險、毀損等罪嫌帶回偵辦，肇事車輛則動用吊車吊離平交道。

台鐵斗六站人員指出，該起事故今天凌晨零時50分左右完成檢視並解除狀況，因深夜列車班次少，事故處理期間有2班北上、3班南下區間列車通過，斗六站調度西線軌道單線通行，未影響列車行駛，感應器等設備損壞賠償將由專業人員檢查後估算或追償。

斗六警分局第五組巡官蔡忠翰表示，駕駛人酒後請改搭計程車，或聯絡親友接送、指定駕駛代駕返家，切勿酒駕以身試法，更讓自身與民眾身陷生命財產安全威脅。