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盧秀燕客串「女兵日記」挨罰20萬 電視台提告逆轉勝訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

TVBS歡樂台播出戲劇「女兵日記女兵報到」，內容出現男女主角到台中花博拍婚紗照，巧遇台中市長盧秀燕，被國家通訊傳播委員會（NCC）認為違反置入性行銷規定裁罰20萬元，電視台所屬的聯利媒體公司提告。一審判聯利媒體敗訴，案經上訴，台北高等行政法院認定，盧與節目沒有對價關係不是置入性行銷，改判勝訴確定。

TVBS歡樂台2019年3月8日晚間8至9時播出戲劇「女兵日記女兵報到」，劇情安排男女主角前往台中花博覽拍婚紗照，並巧遇盧秀燕，被認定為置入性行銷，但電視台未依規定揭露置入者名稱或商標，NCC認定違反衛星廣播電視法規，裁罰20萬元。

聯利媒體不服提告，主張置入性行銷必須有對價關係，依據台中市政府等單位回函可知，並沒有金錢給付關係，電視台也沒有因盧秀燕的片段而提高收視率。

聯利媒體認為，劇情安排自然合理，盧秀燕台詞也沒有介紹台中花博特色，只是單純祝福、感謝新人，認為NCC裁罰過度侵犯劇組的創意和自主性。

一審認為NCC裁罰有理，判聯利敗訴。聯利上訴，主張節目中盧秀燕演出片段，應屬好意施惠關係，僅是出於情誼所為，與置入性行銷無關；且演出片段當日收視率低於其他各集收視率。

二審指出，遍查卷內事證可知，並無從認定聯利媒體與盧秀燕的演出片段互有對價關係，因而構成衛廣法規定的置入性行銷，且觀諸原處分主旨或者事實，均未詳述或者探討何以聯利媒體與盧秀燕的演出片段具有有償或者對價關係。

二審表示，NCC在2019年11月1日召開由學者、專家、實務工作者組成諮詢會議，未有所探討關於對價或有償關係的要件。原處分認定構成置入性行銷顯然有誤，而與衛廣法關於置入性行銷的構成要件有間，涵攝明顯有所錯誤，原處分應予撤銷。

TVBS歡樂台播出戲劇「女兵日記女兵報到」，內容出現男女主角到台中花博拍婚紗照，巧遇台中市長盧秀燕，被國家通訊傳播委員會（NCC）認為違反置入性行銷規定裁罰20萬元，電視台所屬的聯利媒體公司提告。台北高等行政法院認定，盧與節目沒有對價關係不是置入性行銷，判勝訴確定。圖／本報資料照。
TVBS歡樂台播出戲劇「女兵日記女兵報到」，內容出現男女主角到台中花博拍婚紗照，巧遇台中市長盧秀燕，被國家通訊傳播委員會（NCC）認為違反置入性行銷規定裁罰20萬元，電視台所屬的聯利媒體公司提告。台北高等行政法院認定，盧與節目沒有對價關係不是置入性行銷，判勝訴確定。圖／本報資料照。

盧秀燕 NCC 花博

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