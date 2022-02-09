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台南資深優良教師強制猥褻女童 法官判賠145萬元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南曾獲20年資深優良教師獎的張姓前國小老師，2017年至2018年間多次於例假日及寒暑假，要求女童到校練習字音字形及國語演說比賽，以幫她擦拭乳液為由，脫去其褲子，再以乳液擦拭雙腳，甚至撫摸下體及親吻嘴臉，母親發現後帶她就診已有創傷壓力症候群，提告求償500萬元，台南高分院則判賠145萬元。

張為此丟了教職且已離婚，目前擔任臨時工。他表示悔意，多次表達願與女童及家長和解之意，仍遭女童母親拒絕。一審認他犯對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，共10罪，各處有期徒刑3年8月，應執行有期徒刑4年10月，張不服上訴，直至去年11月，最高法院駁回上訴確定。

檢警調查，張男於2017、2018年間在國小擔任教職，且為女童班級導師，多次於例假日、寒暑假期間，要求她到校練習字音字形及國語演說比賽，趁她獨自在教室時，以幫她擦拭乳液為由，脫去其褲子，再以乳液擦拭雙腳，繼而撫摸其下體及親吻臉頰、嘴巴，違反其意願方式，強制猥褻得逞10次。

女童及家人主張，張男的行為已侵害其身體、健康，並損害其貞操及性自主權，及父母對未成年女 兒保護教養身分法益而情節重大，致精神痛苦甚鉅，女童及父母向張男分別求償300萬、100萬、100萬元。

台南高分院審酌，張男對女童為10次強制猥褻犯行，年僅9至10歲，就讀國小3、4年級，年幼懵懂，對於性自主權益保障觀念未臻成熟，也因張男具有教師權力控制關係，無法有效維持男女身體安全界線，無力抵抗而受壓抑，期間長達2年，對其身心發展健全影響，所受精神上的痛苦程度不輕，迄至2019年3月間至奇美醫院就診時，仍有哭泣的創傷後壓力症候群的反應。

而女童父母因信任其國小導師身分，將女兒託付接受指導，反置於險地，自責難免，且案發後需協助女兒修復創傷、調適身心，也受有相當精神上痛苦，考量兩造身分、地位、家庭、經濟能力等一切情狀，認女童、父母分別請求精神慰藉金100萬、30萬、30萬元為適當。

至於女童已於2020年12月領取犯罪被害人補償金15萬元，扣除後為85萬元，因此，台南高分院判張應給付女童85萬元、父母各30萬元。

張姓前國小教師2017年至2018年間對其任職國小女童強制猥褻，台南高分院判他應給付女童85萬元、父母各30萬元。圖／本報資料照
張姓前國小教師2017年至2018年間對其任職國小女童強制猥褻，台南高分院判他應給付女童85萬元、父母各30萬元。圖／本報資料照

台南 猥褻 未成年

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