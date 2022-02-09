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違約集資私設公司 信義房屋提告求償 4主管共賠93萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

4名信義房屋主管任職期間私下集資創設不動產仲介公司，被信義房屋認定違反合約中的競業條款，提告向每人求償一年所得的懲罰性違約金，共560萬餘元；台北地方法院認定4人確實違約，審酌違約金額過高，判4人應各賠償15萬至40萬餘元，共計93萬餘元，可上訴。

信義房屋提告主張，蘇姓、葉姓、許姓和張姓男子分別擔任桃園市各分店店經理、專案經理、主任等職務多年，最久的任職近18年；未料，4人未經公司同意，去年2月共同出資在外私設房仲公司，已違反員工保證書的規定。

信義房屋認為，依照員工保證書的內容，4人應賠償任職期間前一年實際所得平均年薪的3倍的懲罰性賠償金，但考量4人在公司任職多年，僅請求賠償1倍年薪金額，蘇應賠償244萬餘元，葉應賠償107萬餘元，許為113萬餘元，張則是95萬餘元。

4人抗辯，信義房屋未證明公司有損害，應無從請求他們應賠償懲罰性違約金。

法院認為，4人創設公司時仍在信義房屋任職，而私設公司登記為不動產仲介經紀業，由蘇出資150萬元，並擔任公司監察人，其餘3人各出資50萬元，分別擔任公司董事，且蘇還用信義房屋內部電子郵件系統，傳送在外私設公司的文件，認定4人確實違反員工保證書的規定，信義房屋請求有理由。

判決指出，4人擔任信義房屋分店經理、專案經理、主任等職，具有相當職務位階，不是一般營業員，認為他們籌設與信義房屋相同性質的公司，違約情狀重大，但信義房屋沒有舉證受到實際損害，且發現4人創設公司後，信義房屋也立即終止勞動契約，私設公司隔月也登記解散。

法官審酌4人違約狀況嚴重，但在信義房屋任職長達5年至17年多，也有相當貢獻，認為信義房屋請求違約金仍過高，判蘇應賠償40萬餘元，葉17萬餘元，許18萬餘元，張15萬餘元，共計93萬餘元。

圖為信義房屋示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
圖為信義房屋示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

信義房屋

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