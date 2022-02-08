8年了...「夜店殺警案」仍要問是否限制出境 1人親現身法官好奇

台北信義區「夜店殺警案」發生8年，主謀蕭叡鴻等57人2019年已判刑定讞，其中蕭遭判刑13年；另外曾威豪、劉芯彤等9人因為卷內證據無從判斷是否有共同犯罪，發回更審。台灣高等法院更一審比較已定讞者惡性，認為曾與劉女雖是「爭端」但非掌控聚眾規模之人，兩人同減為8年徒刑。案件上訴最高法院，高院今就是否繼續限制出境開訊問庭，僅被告王俊傑現身，法官還問王為什麼親自過來？

曾威豪、劉芯彤在案發後結婚，曾與劉女一審分別被依聚眾鬥毆罪判刑8年6月、9年徒刑。檢方指控，2014年9月13日凌晨2點多，曾威豪與女友劉芯彤在信義區夜店「SPARK」與安管人員起衝突。凌晨3點，劉芯彤打電話約蕭叡鴻至金潮酒店商討如何討回公道，蕭接著用通訊軟體約人到夜店現場助勢。

蕭先拉住安管理論，休假中接獲通報的市警信義分局偵查佐薛貞國與同事莊瑞源到場排解，但薛表明身分後，一夥人突情緒失控，高喊「乎伊死、殺死他」。薛寡不敵眾，遭眾人圍毆，共犯許淳凱更持紅龍柱痛毆薛貞國身體兩次、頭部一次，薛死亡。

高院更一審被告包括曾威豪、劉芯彤、王俊傑、張昱謙、張繼誠、葉品成、劉瀚陽、樊豪、王思凱等9人。劉芯彤的律師說，這些「眾」不是曾威豪、劉芯彤所「聚」，他們沒預期會有這麼多人，她只是個「愛哭愛跟路的小女生而已」。

更一審認為曾等人見薛貞國倒臥血泊也沒協助送醫，還害薛家破碎，惡性不輕。曾威豪已賠償薛家5百萬元和解金額，劉芯彤承諾分期賠償150萬元，合議庭考量兩人當時躲在人群後面，憾事雖因他們而起，但兩人無法掌控聚眾人數，刑度略減。

案件目前上訴最高法院，高院今就是否要繼續限制被告出境而開訊問庭，但除了樊豪因另案入監服刑至2025年11月底、王俊傑到庭外，其餘被告都以書面表示意見，未現身。檢察官認為限制出境理由依然存在，主張繼續限制。

法官對王俊傑說「這個案子很久了，罪名清楚」，詢問他對限制出境的看法，王表示「沒有意見」。法官表示，因疫情因素，其他被告都以書面表示意見，好奇王還親自過來？王說，因收到開庭通知便到庭。