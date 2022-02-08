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想入厝、入土這都有 新北分署虎年第一拍15日登場
法務部行政執行署新北分署本月15日將舉行聯合拍賣會，販售股票、不動產等，先前流標的家族式墓園也將再次進行拍賣，行政執行官請民眾踴躍參與投標。
新北分署表示，15日上午將先進行板信銀行與世成科技兩間公司股票拍賣，下午則進行不動產拍賣，包含坐落於蘆洲區室內面積約15坪建物，鄰近捷運蘆洲線徐匯中學、三民高中等站，交通便利，底價為1100萬元。
新北分署另指出，先前歷經4次拍賣均未拍定的「家族式墓園」也將重新開放投標，原定底價將從1800萬元下殺至922萬元，該墓園位於林口地區「頂福陵園」內，占地約20坪，據原所有人、被強制執行的林姓義務人稱，墓園耗資數百萬元、以義大利進口厚重大理石精心修建而成，預估可容納120個以上的骨灰罈。
新北分署提醒民眾，不動產投標將於15日下午2時30分開始，下午3時準時截止投標，詳情可上新北分署官網查詢，新北分署將於臉書全程直播投開標，也請到場民眾務必做好防疫措施。
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