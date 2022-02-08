粉轉黑要求「惡名昭彰」退貨不成 他怒告館長勝訴獲償

方姓男子去年1月以7980元在「館長」陳之漢經營的「惡名昭彰」網站上購買一塊限量計時錶，原定約半年後到貨，但方男在到貨前見到館長在直播辱罵粉絲，認為無法繼續支持他決定退貨，被以計時錶為預購、客製化商品為由拒絕。雙方經協調不成鬧上法院，新北地方法院三重簡易庭判決館長需返還方男計時錶價金7980元，其餘訴訟駁回。

方男主張，他在去年1月20日於館長經營的網站上購買計時錶後，原本約定在去年8月25日前到貨，但因同年6月20日，他見到館長在直播辱罵粉絲「不高興可以不要買電商商品」等語，認為無法繼續支持館長，當天即在網站上告知客服人員要取消訂單，被以計時錶為預購、客製化商品，依預購規章禁止退貨為由拒絕。

方男不服向新北市府消費者保護官申訴，雙方協調多次未果，去年8月19日方男收到計時錶，隔天再度向館長的網站表示要退貨未收到回覆，方男因此提起民事訴訟，要求館長返還計時錶價金7980元，並稱館長在直播上嗆消費者「反正我一個月法務給很多錢，不去白不去」、「跑一個法院至少8個月，我們就慢慢玩」，企圖讓消費者知難而退，認為館長故意讓他花很多時間、金錢跑法院，造成他的損失，要求館長依消保法賠償5倍懲罰性賠償金。

館長未對退貨部分爭執，但對於方男請求賠償5倍懲罰性賠償金辯駁，認為自己並未故意使方男跑法院，另方男未委任律師，並無造成其律師費損失。