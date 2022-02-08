男子居檢前超商購物罰10萬元 出境遭攔籌錢繳清

中央社 / 台北8日電

林姓男子返台未直接返回居家檢疫處所，而是先到超商購物5分鐘，被罰新台幣10萬元。林男日前欲出境遭攔，才知因欠繳遭行政執行署士林分署限制出境，籌款後於昨天繳清。

法務部行政執行署士林分署今天發布新聞稿表示，林男去年初自中國大陸返台，搭乘檢疫專車離開機場後，未直接返回新北市淡水區的居家檢疫處所，而是先到樓下超商購物。

新北市衛生局開罰林男新台幣10萬元，但林男逾期未繳；士林分署受理強制執行，發現林男存款僅4500餘元，名下有一輛車，但因遍尋不著車輛下落而無法查扣。

士林分署為免林男再度出境增加執行難度，通報移民署限制出境；林男春節前欲出境遭攔，連忙致電士林分署洽詢如何解除限制出境，還喊冤說在台灣沒有親友，只能自行準備居家檢疫物資，全程僅5分鐘，不認為自己違反防疫規定。

士林分署表示，林姓男子利用春節期間籌足10萬元，昨天親自到場繳清罰鍰，執行人員也隨即通報移民署解除限制出境。

士林分署呼籲，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，民眾若因違反防疫規定而被移送執行，如有經濟困難可申請分期，但若拒絕繳納又不辦理分期，士林分署將強力執行。

移民署 居家檢疫 法務部

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