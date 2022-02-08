飯店大亨三峽違停又辱警「王八蛋」 與女兒均判處拘役

昔日的飯店大亨焦治國與兒女因前年3月在新北市三峽區違停與員警爆發衝突，焦脫口辱罵員警「王八蛋」等語，新北地檢署去年底依妨害公務罪嫌起訴。案經新北地方法院審理，依公務員依法執行職務時當場侮辱，處拘役40天；又犯傷害罪處拘役55天，應執行拘役75日；其女焦琪雯依對於公務員依法執行職務時施強暴，處拘役30天，兒子焦彥融無罪。

焦治國前年3月在三峽大德路違規停車，被當地派出所員警攔下開單，心生不滿之下，脫口辱罵對方「不要拿雞X毛當令箭」、「禍害」、「我講你不要王八蛋」等語，還嗆「誰辦誰還不知道」、「你不辦是孫子」等語，見員警欲逮捕又與趕來的子女叫囂、抵抗，導致員警受傷；檢方依妨害公務起訴三人。

合議庭審理時，焦治國與兩名子女否認犯行，並認為警方執法過當，焦治國還因「捷運坐過站」等問題遲到近30分鐘，開庭後又情緒激動對法官詢問表示「聽不懂，你們這個法律都是你們掌握...」、「我們口氣是比較差一點」、「欺負老百姓，他會有報應!老天有眼啦!」、「檢察官閉著眼睛做事情，你把我槍斃就好了」等語，審判長回覆「經過都有錄影，我們會看整個經過來做判斷」。