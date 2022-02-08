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80歲「皮條客」媒介性交易判緩刑 法官：他是弱勢族群
林姓男子在路邊當「皮條客」向假扮尋花問柳恩客的警察拉生意，檢察官依妨害風化罪起訴他；林認罪，台北地方法院審理認為，林近80歲，因生活困難才違法，判他有期徒刑2月，緩刑2年，完成法治教育課程1場次。可上訴。
法官量刑認為，林沒有前科，一時失慮犯案，他年紀甚長，已接近80歲，且林1人租屋獨居，屬於社會上較為弱勢的族群；林媒介性交的女子僅1人，是受女子請託，與集團性賣淫態樣明顯不同，決定給林緩刑。
檢方指控，林1人租屋獨居，1名越南籍女子與林在同棟大樓套房從事性交易，越南籍女子請林幫忙介紹客人。
林於2021年8月起，即在大樓騎樓向路過不特定的男性「拉皮條」，如對方同意，林就帶著男客人到越南籍女子住的套房從事全套性交易，每次性交易1800元，事後林可索取一些報酬。
2021年8月5日晚上8時，1名便衣員警喬裝男客，林向員警徵詢性交易意願後，帶員警前往套房，進房後，員警表明身分，搜索套房，查扣保險套、潤滑劑，並將林依意圖使女子與他人為性交行為而媒介以營利罪移送法辦。
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