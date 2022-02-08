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6年前縱火獲緩刑5年 她這回縱火燒死人判重刑
罹患思覺失調症的周女，去年初因不滿遭陳姓遊民謾罵，手持打火機點燃陳睡覺時所蓋的棉被，致陳被燒傷，經周女打公共電話報警，但陳因傷勢嚴重不治，台中地院合議庭審酌，周女僅因細故對陳不滿，即持打火機點燃被害人所蓋棉被，恣意傷害被害人身體，造成被害人死亡，犯後未與被害人家屬和解，依傷害致死罪判刑9年10月。可上訴。
判決書指出，周女（33歲）因與王男有感情糾紛，於2016年4月日晚間，前往王男住處縱火，所幸於爆炸時發生巨大聲響，為附近鄰居及時發現，並前往搶救撲滅火勢，才未釀成大禍，獲男友原諒，二審將她判刑2年，緩刑5年，緩刑期間至2022年9月21日止，未料她仍不知悔改，又再犯。
去年1月22日晚間，周女在台中市太平區一江橋下，因前遭她結識且長居該橋下的陳姓遊民謾罵，一時氣憤難平，而她雖為慢性思覺失調症患者，發病時間長達20餘年，領有中度精神障礙的身心障礙證明，依她當時身心狀況，並未因精神障礙或其他心智缺陷致她辨識行為能力顯著減低。
周女因對陳姓遊民心生不滿，手持打火機點燃陳男睡覺時所蓋棉被，導致陳男遭火燒傷，她隨後離開現場，直至翌日凌晨，再度返回一江橋下查看，雖見陳因燒傷倒地，礙於緊
張未即時理會陳男幫忙叫救護車的請求，後於同月23日上午，在中市便利超商前，以公共電話撥打119報案。
消防局救護人員據報到場後，發現躺臥在地的陳男身上有燒燙傷且意識模糊，遂將陳男送醫，但陳仍因全身多處燒傷(燒傷面積約27%)造成吸入性燒傷、敗血性休克死亡。經警調閱監視器畫面查獲周女，並在周女穿外套口袋內扣得打火機。
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