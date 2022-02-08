蘇震清控SOGO案筆錄不實：請司法用公正的方式審判我

立委蘇震清被控在SOGO經營權案中索賄犯貪汙罪，蘇自訴檢察官、書記官製作不實筆錄，審理中；蘇發聲明說，書記官聽命於檢察官指示，法院卻不准他對檢察官進行追訴，懇請司法人員「用你們想被審判的方式審判我」。

蘇自訴檢察官、書記官更審案，台北地方法院上月19日開庭，蘇的律師團聲請調查證據，法官尚未准駁；SOGO收賄案涉案立委包括蘇震清、廖國棟、陳超明，下月起可望進入辯論程序。

蘇震清發聲明說，3年前針對他的抹黑接二連三，包括「誠美材案」以及「印尼出訪案」，SOGO案裡，檢調扭曲他早於2017年就已還清的借款，還誤導他被搜索前一周才還清，透過塑造輿論風向達到入罪於他的目的。

蘇說，難以置信的是，用來指控他的關鍵證詞錄音、影帶，竟有多達5個多小時的空白或被遮蔽而無法辨識，而且是2台不同的機器在同一時間出錯，如此的巧合，若說沒有特定黑手在抹黑，能相信嗎？

蘇震清聲明說，他對檢察官、書記官提自訴，不只是捍衛個人清白，更是攸關司法公信，自訴案上訴到高院，才被同意進入實體審查，遺憾的是，高院僅認為他對書記官提自訴於法有據而發回更審，不准他對檢察官追訴。

蘇認為，書記官僅是聽命於檢察官，斷無自作主張製作不實筆錄的理由，偵訊影音檔遭到變造有充分的科學證據，需進一步審查，變造後的實質被害人就是他，如果他不能提自訴，誰來幫他伸冤？

蘇聲明說，如果司法認為他做了違法的事，就應該讓證據接受公正、公開的檢視，而不是透過放話、誤導乃至於變造錄影錄音帶入罪於他。

蘇說，對檢察官的自訴案已上訴最高法院，自訴案不只是「蘇震清的自訴案」，懇請所有參與審判的司法人員，如果有一天你們遇到這樣無奈的事，請用你們想被審判的方式來審判。

蘇震清偵查中即認定SOGO案「汙點證人」、太流公司前董事長李恆隆有關自白筆錄有疑，爭執多日，蘇被起訴後，對承辦檢察官、書記官提自訴。