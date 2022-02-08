聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅東鬥毆8打3還開車輾 男被依殺人罪判10年6月

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭羅東2020年11月9日凌晨發生8打3的鬥毆事件，造成1死2傷。其中，今年20歲的宋姓男子當時駕車，明知沈姓男子遭打倒地，竟然開車輾過後逃逸。宜蘭地方法院一審判決出爐，宋男被依殺人罪判有期徒刑10年6個月，其餘7人則依妨害秩序罪，處有期徒刑10個月到1年8個月不等。

孫男等4人11月8日深夜11點多在羅東純精路一間燒烤店用餐，當時孫男的小舅子宋男等5人也在該店用餐。因與宋姓妻舅有嫌隙，孫男一方在離開燒烤店時，曾對宋男說「卡保重啊！你啊」。

約莫1小時後，孫男等4人再度前往燒烤店，宋姓妻舅早已離去。孫男等人向現場的人詢問宋男去向未果，因口氣不佳引發對方不滿。孫男等人後來得知宋男在家，便開車前往見面談話，對方另一派人馬共8人，也分乘兩車前往同處。

兩派人馬在宋男住處外狹路相逢，8人2車看到孫男的車後，一先一後包圍，還下車持棍棒和徒手圍毆孫男、游男、沈男，而沈男被打在地，動彈不得。

其中動手的宋姓男子離開前，明知沈男已倒地不動，基於即使造成死亡結果亦不違背其本意之不確定故意之犯意，竟然直接踩油門且未減速、煞車，輾過他後逃逸，而沈男送醫前已無呼吸心跳，急救不治。

宜蘭地方法院一審判決，依殺人罪判20歲宋男有期徒刑10年6個月，而26歲宋男、21歲宋男、20歲張男、31歲田男、23歲劉男、26歲許男、26歲陳男共同犯攜帶凶器在公共場所聚集3人以上，下手實施強暴罪，判處有期徒刑10個月到1年8個月不等。

宜蘭羅東2020年11月發生8打3鬥毆事件。記者林佳彣／翻攝
宜蘭羅東2020年11月發生8打3鬥毆事件。記者林佳彣／翻攝
宜蘭羅東發生鬥毆事件釀1死2傷，宜蘭地方法院一審判決出爐，今年20歲的宋姓男子駕車輾人，被依殺人罪判有期徒刑10年6個月。記者林佳彣／攝影
宜蘭羅東發生鬥毆事件釀1死2傷，宜蘭地方法院一審判決出爐，今年20歲的宋姓男子駕車輾人，被依殺人罪判有期徒刑10年6個月。記者林佳彣／攝影

宜蘭 羅東 殺人

延伸閱讀

反對龜山島蓋飯店 林姿妙：這座島是宜蘭人精神象徵

宜蘭羅東鎮各界新春團拜 公布最新一期羅東鎮刊搶先看

不斷更新／國5北返紫爆！恐塞至明天凌晨2時 雪隧已回堵5.5公里

羅東林場步道奇特符號 暗藏昔日經濟繁榮元素

相關新聞

8年了...「夜店殺警案」仍要問是否限制出境 1人親現身法官好奇

台北信義區「夜店殺警案」發生8年，主謀蕭叡鴻等57人2019年已判刑定讞，其中蕭遭判刑13年；另外曾威豪、劉芯彤等9人因...

粉轉黑要求「惡名昭彰」退貨不成 他怒告館長勝訴獲償

方姓男子去年1月以7980元在「館長」陳之漢經營的「惡名昭彰」網站上購買一塊限量計時錶，原定約半年後到貨，但方男在到貨前...

陳水扁二次金改案審判長退休 高院合議庭重組

前總統陳水扁涉及二次金改貪汙案，案件繫屬台灣高等法院更一審，原合議庭審判長為葉騰瑞、陪席法官古瑞君、受命法官陳芃宇，因葉...

想入厝、入土這都有 新北分署虎年第一拍15日登場

法務部行政執行署新北分署本月15日將舉行聯合拍賣會，販售股票、不動產等，先前流標的家族式墓園也將再次進行拍賣，行政執行官...

飯店大亨三峽違停又辱警「王八蛋」 與女兒均判處拘役

昔日的飯店大亨焦治國與兒女因前年3月在新北市三峽區違停與員警爆發衝突，焦脫口辱罵員警「王八蛋」等語，新北地檢署去年底依妨...

80歲「皮條客」媒介性交易判緩刑 法官：他是弱勢族群

林姓男子在路邊當「皮條客」向假扮尋花問柳恩客的警察拉生意，檢察官依妨害風化罪起訴他；林認罪，台北地方法院審理認為，林近8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。