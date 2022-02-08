羅東鬥毆8打3還開車輾 男被依殺人罪判10年6月

宜蘭羅東2020年11月9日凌晨發生8打3的鬥毆事件，造成1死2傷。其中，今年20歲的宋姓男子當時駕車，明知沈姓男子遭打倒地，竟然開車輾過後逃逸。宜蘭地方法院一審判決出爐，宋男被依殺人罪判有期徒刑10年6個月，其餘7人則依妨害秩序罪，處有期徒刑10個月到1年8個月不等。

孫男等4人11月8日深夜11點多在羅東純精路一間燒烤店用餐，當時孫男的小舅子宋男等5人也在該店用餐。因與宋姓妻舅有嫌隙，孫男一方在離開燒烤店時，曾對宋男說「卡保重啊！你啊」。

約莫1小時後，孫男等4人再度前往燒烤店，宋姓妻舅早已離去。孫男等人向現場的人詢問宋男去向未果，因口氣不佳引發對方不滿。孫男等人後來得知宋男在家，便開車前往見面談話，對方另一派人馬共8人，也分乘兩車前往同處。

兩派人馬在宋男住處外狹路相逢，8人2車看到孫男的車後，一先一後包圍，還下車持棍棒和徒手圍毆孫男、游男、沈男，而沈男被打在地，動彈不得。

其中動手的宋姓男子離開前，明知沈男已倒地不動，基於即使造成死亡結果亦不違背其本意之不確定故意之犯意，竟然直接踩油門且未減速、煞車，輾過他後逃逸，而沈男送醫前已無呼吸心跳，急救不治。