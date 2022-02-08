女董捷運講話大聲肇衝突 被判拘役乘客怒：可判我死刑

媒體科技公司女董事青木2019年10月間和劉姓負責人搭捷運，陳姓女子認為兩人講話「很大聲」而齟齬；同年12月3人又在捷運上相遇，陳女喊「妳這次跑不掉了，跟我去警察局」，兩女肢體衝突。一審依傷害罪判青木、陳女各拘役10日、25日。陳女上訴，稱這是「欲加之罪」，若法官要栽贓就判她死刑以除後患，台灣高等法院駁回。

青木表示，2019年10月21日她和劉姓負責人搭乘捷運時，因陳姓女子認為他們講話很大聲，雙方不快，未料12月9日她和劉搭捷運時又撞見陳女，對方在車廂內嚷著「我抓到妳了，妳這次跑不掉了，妳要跟我去警察局」，還拿出手機拍攝。

劉拉著青木在士林站下車，陳女則尾隨一路拍攝，雙方數次碰撞身體。施姓捷運保全人員證稱，過程中兩女都有動手、動腳，他上前試圖阻止，但兩女都沒停手。

青木因遭拉扯，雙手都有小擦傷，而陳女的左大腿有挫瘀傷，雙手中指也負傷，兩人互告傷害。

士林地院審理時，曾在去年4月30日拘提陳女，她還抗議法警的手銬讓她受傷。士院認為陳女只因青木不配合她到警局處理糾紛，就一路拿手機拍攝、阻止對方離去，致使青木受傷，且她無正當理由不到庭，浪費司法資源，判她拘役25日。青木部分，士院認為她因細故就動手反擊傷人，考量她是因遭陳女沿路尾隨、出手推擠而出手，但非「防衛」，處拘役10日。

得知被判拘役25日後，陳女不服氣，聲稱「既然真正的惡行得不到懲罰，無罪的行為也要被欲加之罪，希望判處死刑」。陳女在上訴理由中指這樣才能讓劉和青木「能夠繼續靠栽贓別人骯髒的活在這世上」，語氣強烈。