未婚生子悶死男嬰 20多歲生母二審仍判緩刑

台南市20多歲陳姓女子未婚生子，擔心被家人責罵，隱瞞自己懷孕且未曾產檢，2年前在浴廁產下一男嬰後抱回房間悶死，再以塑膠袋包裹嬰屍藏在衣櫃內，因腹痛不止就醫後東窗事發，一審判1年2月徒刑、緩刑3年，檢方及陳女均不服上訴，二審認原審量刑及緩刑並無不當，駁回上訴。

檢方認為，陳女自偵查至審理，自始至終並未全然承認犯罪事實，包括曾經否認殺嬰、否認知悉懷孕、否認查詢懷孕相關訊息、否認嬰兒死因等，犯後態度是否確屬良好，實有疑慮。又原審判決認陳女以「輕手法」方式加害嬰兒，但對無法自行照料、抗拒或逃脫的甫出生嬰兒而言，似有斟酌餘地。

台南高分院合議庭依陳女的家事調查報告及精神鑑定報告，認她不擅表達、也不善與人相處，有學習障礙，並有焦慮與憂鬱的傾向，且母親對其管教方式也以打罵居多，導致她遇事多採隱瞞、迴避的態度。

合議庭認為，不論就其個人本身的智識能力、社會經歷、原生家庭的支持能力等，均不如一般正常人，屬於弱勢族群，且遇到未婚懷孕、生子，因為本身的求助、應變能力有所不足，在面臨突然而來，需要馬上反應、判斷的事情或變故時，自然是遠不如一般人，無法與一般人相提並論。

據調查，陳女上大學後，經學姐邀請參與教會團契，在教會找到自我認同感，一方面擔心違反教義（婚前禁止性行為），遭禁止前往教會，失去未曾有過的歸屬感，另方面母親曾向她表示「如果妳真的是懷孕，把小孩生下來，就把妳趕出去。」，因而不敢將懷孕一事告知家人。

陳女與前男友性行為後懷孕，兩人分手。因未婚生子，擔心被責罵，隱瞞懷孕一事，也沒到婦產科產檢。前年2月2日上午，她獨自在下營區住處浴廁產下男嬰後，自行剪斷嬰兒臍帶，再將他抱上2樓房間，放在床邊，而以輕手法（趴睡或置入塑膠袋中）造成新生兒鼻頭擠壓，外呼吸道阻塞窒息身亡後，以塑膠袋包裹後藏在衣櫃內。