年後想買台好車？執行署台中分署變價拍賣賓士及BMW

農曆年後新年新氣象想買台好車嗎？想為未來1年增添行頭嗎？台中地檢署去年破獲王姓詐騙集團，查扣詐團主腦王嫌所有的賓士轎車、BMW等物，就扣押的動產囑託行政執行署台中分署於2月15日上午10時進行變價，2台車輛競標時需先提出30萬元保證金，才能現場公開喊價方式競買。

本次變價的賓士車、BMW轎式同為王姓詐騙集團首腦所有，最受矚目的是BENS AMG GLC43賓士，該車登記在其妻名下，購買不到半年即因詐騙案遭查獲而被查扣在刑事警察局中部犯罪打擊中心，里程只有短短的2331公里，幾乎是1台新車，買到賺到。

另台BMW轎式428I里程11萬8836公里，有動產擔保債權：67萬2088元，請應買人注意該車變價的價格並未包括該動產抵押債權的金額，拍定人須於變價拍定當日向動產抵押債權人為清償。

此外，中檢也查扣愛馬仕皮帶1條、巴黎世家拖鞋1雙全新精品為陳姓毒品案主嫌所有，本案公告後民眾、車商詢問踴躍甚至專程到場詢問車況，有意願民眾值得一試。