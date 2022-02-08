快訊

板橋一家4口確診！小妹任職北市會計事務所急發內部信

直播／今本土+26、無死亡！新增境外22例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年後想買台好車？執行署台中分署變價拍賣賓士及BMW

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

農曆年後新年新氣象想買台好車嗎？想為未來1年增添行頭嗎？台中地檢署去年破獲王姓詐騙集團，查扣詐團主腦王嫌所有的賓士轎車、BMW等物，就扣押的動產囑託行政執行署台中分署於2月15日上午10時進行變價，2台車輛競標時需先提出30萬元保證金，才能現場公開喊價方式競買。

本次變價的賓士車、BMW轎式同為王姓詐騙集團首腦所有，最受矚目的是BENS AMG GLC43賓士，該車登記在其妻名下，購買不到半年即因詐騙案遭查獲而被查扣在刑事警察局中部犯罪打擊中心，里程只有短短的2331公里，幾乎是1台新車，買到賺到。

另台BMW轎式428I里程11萬8836公里，有動產擔保債權：67萬2088元，請應買人注意該車變價的價格並未包括該動產抵押債權的金額，拍定人須於變價拍定當日向動產抵押債權人為清償。

此外，中檢也查扣愛馬仕皮帶1條、巴黎世家拖鞋1雙全新精品為陳姓毒品案主嫌所有，本案公告後民眾、車商詢問踴躍甚至專程到場詢問車況，有意願民眾值得一試。

歡迎有興趣的民眾即日起可至以下網址查看：中檢好拍網 (中檢柑仔店)台中地方檢察署全球資訊網法務部行政執行署臺中分署、法務部行政執行署臺中分署臉書專頁上網查詢。

台中地檢署去年破獲詐騙集團，查扣詐團主腦王嫌所有的賓士、BMW轎車等，囑託行政執行署台中分署於2月15日上午10時進行變價，2台車輛競標時需先提出30萬元保證金，才能現場公開喊價方式競買。圖／行政執行署台中分署提供
台中地檢署去年破獲詐騙集團，查扣詐團主腦王嫌所有的賓士、BMW轎車等，囑託行政執行署台中分署於2月15日上午10時進行變價，2台車輛競標時需先提出30萬元保證金，才能現場公開喊價方式競買。圖／行政執行署台中分署提供
台中地檢署去年破獲詐騙集團，查扣詐團主腦王嫌所有的賓士、BMW轎車等，囑託行政執行署台中分署於2月15日上午10時進行變價，2台車輛競標時需先提出30萬元保證金，才能現場公開喊價方式競買。圖／行政執行署台中分署提供
台中地檢署去年破獲詐騙集團，查扣詐團主腦王嫌所有的賓士、BMW轎車等，囑託行政執行署台中分署於2月15日上午10時進行變價，2台車輛競標時需先提出30萬元保證金，才能現場公開喊價方式競買。圖／行政執行署台中分署提供

詐騙集團 BMW 法務部

延伸閱讀

他見「賓士LOGO下半圈翹起」超想按 內行人曝隱藏功能

性能大鼻孔M3、M4助攻　BMW M GmbH年銷突破16萬輛締造史上新高！

台彩超級紅包 桃園刮走2個2千萬、1輛BMW+200萬

品牌i系列大功臣　BMW i3今年夏季將走入歷史！

相關新聞

狠夫殺妻「對折」塞進垃圾桶 檢斥泯滅人性起訴 求無期徒刑

桃園吳姓男子懷疑謝姓妻子外遇，痛毆悶死她還套袋對折裝進塑膠桶內相隔16小時才報警，檢方訊時吳否認殺人犯意，辯稱「只想嚇嚇...

年後想買台好車？執行署台中分署變價拍賣賓士及BMW

農曆年後新年新氣象想買台好車嗎？想為未來1年增添行頭嗎？台中地檢署去年破獲王姓詐騙集團，查扣詐團主腦王嫌所有的賓士轎車、...

亞運跆拳銅牌國手傳醜聞 滯留女宿、偷聞女鞋被判賠15萬

2018年雅加達亞運跆拳道品勢銅牌國手陳靖，3年前到國家運動訓練中心參加世大運培訓時，被控酒後闖入女選手寢室拿鞋子聞、摸...

4年前就知3子女不是他的種？ 如今不想要...甩不掉了

蕭姓男子與魏姓妻子結婚42年，兩人生有3名子女，4年多前妻子離家出走，並告訴蕭「3個孩子都不是你的種」，他提否認子女訴訟...

女董捷運講話大聲肇衝突 被判拘役乘客怒：可判我死刑

媒體科技公司女董事青木2019年10月間和劉姓負責人搭捷運，陳姓女子認為兩人講話「很大聲」而齟齬；同年12月3人又在捷運...

未婚生子悶死男嬰 20多歲生母二審仍判緩刑

台南市20多歲陳姓女子未婚生子，擔心被家人責罵，隱瞞自己懷孕且未曾產檢，2年前在浴廁產下一男嬰後抱回房間悶死，再以塑膠袋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。