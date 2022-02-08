行凶前3天手寫「一定殺人」 家暴夫掐死妻重判無期徒刑

高雄46歲洪姓女子下嫁40歲的駱姓男子，但新婚3個多月，洪卻不勘駱男多次家暴，要求離婚逃回娘家，駱男不滿妻子拋家，趁夜跑到洪女娘家掐死妻子後逃逸，檢警發現駱男案發前還在筆記本寫下「今天一定殺人」，起訴後求處重刑，高雄地方法院審理後，依殺人罪判駱男無期徒刑，褫奪公權終身。

檢警調查，洪女與駱男結婚後，原以為是幸福開始，沒想到駱男婚後不久，就頻頻暴怒朝洪女丟擲物品，還曾要求洪女吞食數十顆安眠藥，持菜刀威脅要將洪女分屍。洪女不勘駱男多次毆打、恐嚇，婚後3個月就逃離住處搬回娘家，要求與駱男離婚。

2019年7月10日凌晨，駱男不滿妻子拋家還要離婚，甚至懷疑妻子向警方舉報他有持槍，當天趁夜跑到洪女鳳山區的娘家外，雙方在屋內爆發爭執後，氣憤的駱男徒手掐死妻子後開BMW轎車逃逸。

但駱男逃亡過程中，在高雄市大寮區自撞電桿棄車，赴高雄市小港區投宿汽車旅館，10日當天上午，洪女的朋友去找她，才發現洪女已經死亡。高雄市警鳳山分局查出駱涉嫌殺妻，追查他的下落，才發覺他在汽車旅館涉嫌吸毒，已被高雄市警三民二分局員警查獲，當晚專案小組員警趁他步出雄檢門口拘捕他到案。

檢警查出， 駱男行凶後曾傳訊及電話聯繫妹妹的朋友，說「我殺死人了」，10分鐘後又傳給另名暱稱「銘鴻」的男子，稱「我現在不爽，我就殺，我已經殺一個了，我多殺機（幾）個」。

不僅於此，檢警還發現駱男在行凶前3天，曾在他的筆記本，寫下「今天一定殺人」。雖駱否認殺妻，不過，在他妻子頸部驗出與他相符的DNA，檢方認他涉殺人罪，起訴後向法院求處重刑。

駱男雖有精神病史，辯護律師認為案發前他曾吞服多顆安眠藥及吸毒，因此請求法官減刑；但雄院合議庭根據駱男案發後行為，認為駱男從案發前至案發後等細節，都能清楚為自己答辯，且離開洪女住處前，還特別洗澡換過衣服，可見並未因毒品、精神科藥物影響行為能力。

雄院合議庭認為，駱男犯後雖坦承犯行，但許多案情仍為坦白承認，僅依自己偏執，懷疑妻子向警方舉報持槍等理由，動手掐死妻子，且犯後無愧疚或難過表現，因此判無期徒刑，褫奪公權終身。