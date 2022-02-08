狠夫殺妻「對折」塞進垃圾桶 檢斥泯滅人性起訴 求無期徒刑

桃園吳姓男子懷疑謝姓妻子外遇，痛毆悶死她還套袋對折裝進塑膠桶內相隔16小時才報警，檢方訊時吳否認殺人犯意，辯稱「只想嚇嚇老婆」，吳的岳父痛罵「殺了我女兒還想棄屍嗎？」檢察官也痛斥吳男泯滅人性、毫無悔意，偵訊時落淚企圖博取同情，依殺人罪起訴他向法院求處無期徒刑。

檢警調查，吳男（31歲）去年11月29日發現謝女手機有和其他男性友人對話，當下為了家庭和睦沒有立刻追問，隔天30日一早謝致電質問吳為何看她手機，吳就馬上回家問妻子「你為什麼要這樣對我？我有看到你臉書小帳號了」、「我看到對話內容了」。

謝則說「那都過去了」、「我看一下回一下訊息怎麼樣」，吳則情緒失控痛毆老婆壓倒在地，並徒手摀住她口鼻悶死對方，他見妻子沒了呼吸擔心屍體被發現竟套入大型塑膠袋，再對折放入塑膠水桶內擺放陽台，又拿拖把整理血跡、擺正桌椅。

吳事後向謝的姊姊、父母謊稱「謝女跑掉了」，但直到12月1日他才向謝女姊姊坦承「我把老婆悶死了」並自行打電話報警。

檢方訊時，吳否認殺人犯意，辯稱「只是想嚇她而已」。但檢方發現謝女臉部腫脹、被毆成熊貓眼，吳的雙手也十分腫大，可見他是非常用力毆打，並跨坐再對方身上悶住口鼻；法醫解剖指出，謝女頭臉嚴重挫傷，最後造成口鼻窒息呼吸衰竭死亡，研判為「他殺」。

檢方認為，吳男因妻子和男性友人對話而憤怒，雙方也先發生爭吵，且謝遭掩蓋口鼻也有不斷反抗跡象，可見吳是因受到刺激而有殺人犯意，且相當堅決，偵結依殺人罪嫌起訴吳。

檢方也說，吳案發後雖通知警方到場坦承並接受調查，已符合自首，但自首動機不一，吳犯後2度向妻子姊姊、父母謊稱「謝女跑掉了」，可見想掩蓋犯行意圖明確，直到岳父建議報警後，他才迫於壓力報案，就算是自首也是迫於情勢，並非幡然悔悟，建議法院不要給他減刑。

檢方指出，吳和妻子結縭5年多、育有2名年幼女兒，僅因懷疑老婆外遇就殺害她，在妻子氣若游絲之際仍朝頭鼻加壓，痛斥他泯滅人性，相驗時也沒有哭泣，直到被羈押經提訊時才落淚，認為他是經思考才用這招訴訟策略，想利用他人惻隱之心博得輕判，要法院量刑時加以考量。